La hija de Carmen Borrego se posiciona del lado de su madre y en contra de su hermano

Es el miembro de la familia Campos más discreto, no se mete en líos ni opina sobre los desafueros internos. Carmen Almoguera, hija de Carmen Borrego y hermana de José María, intenta huir del enfrentamiento entre su madre y su hermano, no quiere convertirse en personaje mediático, pero su posición parece muy clara al asegurar que “apoyo a mi madre siempre”. Más clara no puede ser.

Para Carmencita, como la conocen los íntimos, la última portada de José María y su cuñada Paola, atacando sin piedad a su progenitora, es un hecho muy doloroso. No entiende las declaraciones de su hermano ni las comparte. Le duele el rencor que destila contra la madre de ambos.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes 2024' Mediaset



La joven abogada mantiene la discreción y no se involucra en temas tan luctuosos. No desea que el escándalo le salpique. Incluso, dicen, ha rechazado jugosas ofertas de programas televisivos para ofrecer su versión de los hechos. Ni todo el dinero del mundo, de momento, le hacen cambiar de opinión. Sabe que meterse en trifulcas le perjudicaría moral y profesionalmente.



Abogada penalista y, como decimos, muy discreta, Carmen Rosa Almoguera Borrego nació en 1993 y los que la conocen bien la califican como “una mujer muy inteligente y trabajadora”. Se le ha visto muy pocas veces en actos sociales y siempre ocupando un segundo, volcada, en el mundo de la abogacía reconoce que “aunque he vivido desde mi infancia el contacto con el universo televisivo, no me llama la atención, en mi gremio es donde me siento más feliz”.