Candela Acevedo cuenta con detalle los vídeos sexuales que Antonio Tejado difundió

La detención de Antonio Tejado por supuesta implicación en una banda criminal que asaltaba casas de lujo, entre ellas la de su tía, María del Monte, ha desatado un tsunami. Han sido muchos los que han hablado sobre el que fuese habitual en los platós de Telecinco, pero más los que prefieren callar. Pero ese ya no es el caso de Candela Acevedo, su exnovia, que ha decidido romper su silencio en el plató de ‘De viernes’. Lo hace poniendo sobre la mesa la condena a siete meses de prisión que pesa sobre su ex por difundir vídeos de contenido sexual, sin que ella supuestamente recordase haberlos grabado. “Ella es la protagonista de la semana. Candela Acevedo, la expareja de Antonio Tejado, cuenta por primera vez en un plató de televisión toda la verdad sobre su terrorífica relación con el sobrino de María del Monte”, le presenta Bea Archidona, para dar paso a Santi Acosta, que subraya que estos antecedentes complican su horizonte judicial y motivo por el que está en prisión provisional sin fianza.

Candela Acevedo con Bea Archidona y Santi Acosta De viernes

Candela, por primera vez en un plató desde que desapareciese del foco mediático, ha repasado algunos de los capítulos más oscuros vividos junto a él y que le hacen considerarle “celoso, controlador y manipulador”. Utiliza varias veces las palabras “miedo” y “terror” al narrar los casi tres años que duró su noviazgo. Ahora regresa tras su encarcelamiento, algo de lo que se enteró en un almuerzo con unos amigos. No le sorprendió que estuviese en prisión: “Después de todo lo que me ha hecho a mí, me lo espero todo”. Es más, ella lo considera oportuno: “Yo no sé si Antonio es culpable o no, yo lo que sé dónde está ahora, que es en la cárcel. Creo que ahí va estar bien por un tiempo y así no le va a hacer daño a mucha gente”. Al menos sí a ella, pues asegura que “sigue acosándome”.

Pero ella va a Telecinco a hablar de otro entuerto judicial que pesa en el historial de Antonio Tejado, que es la difusión vídeos con contenido privado a terceras personas. Fue durante la pandemia, un año después de su ruptura, y un amigo le llama para alertarle de que “Antonio Tejado me ha enviado vídeos íntimos tuyos”. Ella pidió pruebas y comprobó que era cierto. “Entro en shock y me paralizo (…) Es duro contarlo, porque estas cosas no se te pasan por la cabeza, pero este chico me contó que lo hacía para intentar tener relaciones con las personas a las que le enviaba los vídeos”.

Ella no es consciente de que se grababan esos vídeos. Solía salir de fiesta y siempre recordaba todo, pero había noches en las que se despertaba al día siguiente con lagunas que incluso llegó a plantear a su pareja: “Oye Antonio, ¿cómo llegamos aquí? que yo realmente no me acuerdo de dónde acabamos ayer, no tengo recuerdo. Sé que fuimos a tal sitio, pero no tengo conocimiento con certeza de dónde estuve al final de la noche. Tengo lagunas”, plantea. Y es que dice que tiene “borroso” la idea de haberse grabado y que incluso se lo preguntó a él, pero que se lo negó. Después descubrió que era una mentira y duda de cómo accedió a eso.