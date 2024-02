El abogado de Antonio Tejado denuncia el “daño” que sufre su cliente en prisión

Antonio Tejado está en apuros. Sobre él pende acusaciones muy graves por delitos que, aún en plena investigación, le han supuesto la cárcel provisional sin fianza y a la espera de novedades. Se le considera integrante de una banda criminal que asaltaba mansiones de lujo en Sevilla, además de supuesto “autor intelectual” en el robo en casa de su tía, María del Monte. Además, tiene antecedentes penales que complican su horizonte judicial; mientras que también se han filtrado otras traiciones personales a la cantante a la que siempre decía adorar en público. Pero ahora en su mente tan solo está cómo salir airoso de este entuerto que ya le mantiene entre rejas. Y, para eso, su mejor aliado es su abogado, Fernando Fernández Velo, quien se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros de ‘Así es la vida’.

Antonio Tejado en una imagen de archivo Gtres

Y parece que son difíciles, pues se niega a responder a aquellas dudas sobre cómo será la defensa de Antonio Tejado. La estrategia judicial que seguirá para demostrar su inocencia o minimizar la pena en caso de que le sea imposible, es, ahora, un secreto. Ahora bien, mientras que no quiere mostrar sus cartas todavía, sí que ha adelantado que hay cuestiones que se tratan en los medios de comunicación que están perjudicando mucho a su cliente. De hecho, habla de “daño” al referirse a cómo estaría encajando su representado según qué informaciones.

“Voy a decir siempre lo mismo. Cuestiones procesales yo voy a preservarlas para hablar con el juzgado y no voy a decir nada”, se escuda el abogado de Antonio Tejado ante las preguntas sobre los detalles de los interrogatorios, ni la estrategia de defensa de su cliente. Y es que este jueves tenía que prestar declaración la que fuese empleada del hogar de María del Monte en el momento del robo en agosto del año pasado. Su testimonio podría ser clave y arrojar más luz sobre el estado de las medidas de seguridad de la vivienda y también sobre el vínculo del detenido con su tía. Sobre el valor de sus palabras ante el juez el letrado no quiere mojarse: “No sé cómo va a ir la declaración, pero entiendo que ese es el objetivo de la declaración de todos los testigos en los procedimientos”.

Lo que sí ha querido dejar claro Fernando Fernández Velo antes de zanjar con las preguntas de los reporteros es cómo está Antonio Tejado. Y es que su defendido no llevaría del todo bien lo que se está informando sobre él en la prensa, así como los numerosos testimonios de personas de su pasado que hablan de errores que preferiría olvidar. Es por eso que el abogado confirma que “claro que se le hace daño a Antonio, le dais pábulo a un montón de mentiras, claro que se hace daño”, sentencia. Y es que no debe ser fácil para el recluso que, mientras su futuro judicial está sobre el tapete, se esté hablando de sus desmanes pasados sin poder defenderse en un plató.