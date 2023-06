Capi, íntimo amigo de Alejandro Sanz: “Estoy muy asustado y preocupado”

Miguel Ángel Arenas, 'Capi', es uno de los amigos más íntimos de Alejandro Sanz. Casi un hermano mayor. Y se muestra “muy asustado por el mensaje que Alejandro ha colgado en Internet”. “Llevo intentando localizarle desde el día que lo publicó y no he conseguido hablar con él. Tan solo me envió el emoticono de un corazón, un beso y un gracias cuando le pregunté qué le ocurría. Estoy muy preocupado… e igual que yo todos sus amigos más íntimos. Es que su mensaje es muy fuerte…”, destaca.

Alejandro Sanz Instagram

Bueno, en un segundo mensaje aclaró que había tenido un bajón.

Pues seguro que se recupera…

¿Tiene algún indicio de lo que le pasa?

Ni idea. A nivel mental, y de salud, yo creo que está mejor que nunca, con su pareja sentimental y sus hijos es muy feliz, su éxito es constante como artista, sus giras se cuentan por triunfos… Está locamente enamorado y sus hijos se encuentran muy bien. Me pregunto cuál es su problema. Debe ser algo serio, porque él nunca escribe mensajes tan negativos. Es tan complejo lo que ha escrito, tan tremendo… Hace unos días hablamos y le noté muy feliz. Y ahora sale esto. ¿Tú te crees que los que le queremos tanto no estamos preocupados? Pues claro que lo estamos, y mucho.

Es que le conoce desde hace casi 40 años.

Efectivamente. Él tenía 18 años, y ahora 55. Yo formo parte de su núcleo familiar.

Miguel Ángel Arenas, Capi, y Alejandro Sanz Instagram

Este sábado comienza una gira.

Y espero que tenga la fortaleza y el ánimo de afrontarla.

Se ha dicho que podría sufrir un fuerte estrés.

Sinceramente, no lo sé. Pero tampoco tengo evidencias de que lo sufra. Él no escribe cualquier cosa, y menos que cause alarma. Y si estuviera enfermo, no tendría la inmejorable imagen que tiene. Lo que ha escrito no debe ser por cualquier motivo, sino por una cuestión que influye en su vida. Ayer mismo me encontré en mi Instagram docenas de mensajes de clubes de fans de Alejandro de todo el mundo. Todos muy preocupados. Y te repito que sus amigos más íntimos estamos muy asustados. Porque no da señales de vida, su hermetismo es total. Espero que todo se aclare muy pronto y que no se trate de nada grave.