Raquel Perera se pronuncia sobre el bache de su exmarido, Alejandro Sanz: "Tampoco creo que sea tan alarmante"

No corren buenos tiempos para Alejandro Sanz (al menos no los mejores), y así lo ha desvelado recientemente él mismo a través de un mensaje publicado en la madrugada de este sábado en su cuenta de Twitter.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", escribió, visibilizando así la importancia de la salud mental e intentando ayudar a todos aquellos que no no atraviesan su mejor momento.

Raquel Perera desvela cómo está Alejandro Sanz tras su preocupante mensaje en redes sociales EUROPAPRESS

Unas palabras por las que el artista ha recibido un gran cariño por parte de sus seres queridos. También de su exmujer, Raquel Perera, quien ha confirmado que ha hablado con él sobre este asunto: "Está bien y tampoco creo que sea algo tan alarmante", comienza diciendo. "Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos" ha explicado, aplaudiendo la "valentía" y la "generosidad" del padre de sus hijos, Dylan y Alma: "Es un mensaje muy útil y va a ayudar a mucha gente" expresa.