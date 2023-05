Alejandro Sanz preocupa con su mensaje: "No estoy bien"

Alejandro Sanz sorprendía en la madrugada de este sábado publicando un mensaje en redes sociales donde se sinceraba sobre el duro momento que está atravesando: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, comenzaba diciendo el madrileño. Y lo hacía empatizando con las personas que pueden sentirse igual que él: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Además, el autor de ‘Cuando nadie me ve’ aseguraba que estaba intentando poner solución a su situación actual: “Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Mensaje de Alejandro Sanz Twitter

Obviamente, las respuestas de apoyo no han tardado en llegar y su perfil de Twitter se llenaba hoy de mensajes de cariño y de buenas palabras hacia el artista. El pianista James Rhodes era uno de los primeros en contestarle: “Cómo te entiendo, querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir. Te queremos mucho”.

Instalado en Madrid junto a Rachel Valdés, Alejandro ha estado recorriendo Latinoamérica durante el último mes con la gira ‘Sanz en vivo’ tras el lanzamiento de su canción “Correcaminos”. Precisamente, en el mes de marzo el artista se sinceraba sobre lo que simbolizaba ese tema para él en ‘El Hormiguero’: “Para mí significa una actitud ante la vida, ir por ese camino, no importa lo que pase, ni los coyotes que salgan", relataba.

Así mismo, en una entrevista con LA RAZÓN, a colación de esta nueva canción, el artista destacaba qué le había aconsejado a sus hijos: “Les digo que sueñen en grande y la vida ya te dice de qué tamaño son tus sueños, pero si no los persigues, nunca llegarán”.