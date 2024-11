El cariñoso beso de Amaia Montero a un misterioso hombre

Amaia Montero parece vivir un buen momento personal, tras superar el bache de salud que la mantuvo alejada del foco mediático hace unos meses. Hace unos días la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh era noticia por su lado solidario. Gracias a la iniciativa "Guitarras solidarias contra la DANA", organizada por Tony Aguilar y la fundación Músicos por la Salud, 57 artistas entre los que está la cantante, Alejandro Sanz, Camilo o Estopa han donado sus guitarras firmadas para que la gente puje y todo lo recaudado se donará íntegro a los damnificados por la catástrofe. Hoy, sin embargo, lo es por un motivo personal.

"Desconexión". Con este término, la cantante de "Rosas" titulaba un post compuesto de dos fotografías en blanco y negro, publicadas en su perfil de Instagram, y con las que presume de felicidad. Una publicación acompañada de la canción Felicità, interpretada por el dúo formado por Albano y Romina Power. En el mismo sentido, Montero se hizo otra instantánea, que no ha compartido en el feed, pero sí en sus stories.

Con Let it Be, de The Beatles, de fondo, la artista pone música a otro selfie, en blanco y negro, en el que da un cariñoso beso a un misterioso hombre, del que aún no se conoce la identidad. Es él quien capta la imagen mientras sonríe.