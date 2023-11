Fabiola Martínez cierra filas y se refugia en Eugenia Osborne, su mayor apoyo, en uno de los peores momentos de su vida

Eugenia Osborne vuelve a posicionarse al lado de Fabiola Martínez, la exmujer de su padre, justo cuando Bertín vuelve a estar en el punto de mira por una supuesta nueva relación sentimental mientras estaba con la venezolana. La excolaboradora de "Y ahora Sonsoles" está cansada de estar en el centro de la palestra mediática por el currículum sentimental del padre de sus hijos y está atravesando una época muy complicada por este controvertido asunto.

Fabiola Martínez siempre ha intentado desvincular de cualquier polémica relacionada con la vida sentimental de Bertín y, en más de una ocasión, ha expresado su hartazgo ante esta situación. La venezolana, a pesar de sus compromisos profesionales, está intentando resguardarse de esta tormenta mediática lejos del foco, refugiándose en su trabajo y en los suyos. "No tengo nada que decir, ya os lo he dicho", expresó la modelo a la prensa ayer, horas después de que Lorena Vázquez y Laura Fa destapasen en "Espejo Público" una nueva relación de su exmarido del pasado.

Fabiola Martínez, harta de las polémicas de Bertín Osborne EUROPAPRESS

Eugenia Osborne, siempre tan prudente, tampoco ha querido pronunciarse sobre esta información, confesando que "no tengo ni idea. Es la primera noticia que tengo, no lo sé". Aún así, la hija de Bertín ha vuelto a desmarcarse sobre cualquier asunto relacionado con la vida sentimental del televisivo, reiterando que no va a entrar en ningún tipo de polémica.

Aunque no quiera hablar sobre nada, lo cierto es que Eugenia no ha dudado en visitar a Fabiola Martínez a raíz de esta nueva información y ha acudido al domicilio de la exmujer de su padre para apoyarla en estos momentos. "Ahora hablaremos. Supongo que ella está un poco cansada de todo esto", ha reconocido la empresaria de Bertín sobre cómo se encuentra la venezolana. No es la primera vez que las hijas del televisivo se posicionan al lado de Fabiola y defienden públicamente a la última mujer de su padre. La venezolana, a pesar de llevar tres años separada de Bertín, siempre será una más del clan familiar.