Carmen Lomana, horrorizada, manda un mensaje a Bertín Osborne: " A ver si te arreglas la cabeza de una vez

Bertín Osborne sigue en el centro de la polémica después por su vida sentimental. Ayer, Paloma García Pelayo desvelaba en "Y ahora Sonsoles" que el televisivo había decidido someterse a una prueba de paternidad respecto al hijo que espera junto a Gabriela Guillén, embarazada de 6 meses. Este giro de los acontecimientos ha generado un aluvión de críticas y opiniones y algunos rostros conocidos se han pronunciado públicamente sobre el asunto, como es el caso de Carmen Lomana.

La socialité se ha mostrado muy contraria con su amigo y ha asegurado que "me parece todo absurdo, que un hombre con la edad de Bertín ande ahora con pruebas de paternidad en vez de poner los medios antes". La televisiva no entiende los movimientos de Bertín ya que, "si él ha dicho que sí, que era suyo", ahora quiera someterse a la prueba de paternidad. "Si no confía en ella por qué ha salido con ella si piensa que no es una mujer de palabra", sentenciaba Lomana sobre el peliagudo asunto.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

La colaboradora de televisión está segura de que "está metiendo la pata" a pesar de "que yo te quiero mucho". "Bertín a ver si te arreglas la cabeza de una vez porque, yo lo siento todo lo que le está pasando, pero creo que tienes, en parte, culpa, bueno en parte no, muchísima", declaraba la socialité, sin pelos en la lengua. Para terminar, Carmen Lomana expresaba: "¡Qué haga lo que le de la gana! yo no soy la embarazada". Eso sí, la televisiva recalcaba que "no entiendo como personas mayores y adultas, si no tienen una vida estable, cómo se quedan embarazadas si no quieren porque hay muchos métodos".