Fabiola Martínez cuenta cómo viven sus hijos la nueva paternidad de Bertín Osborne

Desde que el pasado julio se dio a conocer que Bertín Osborne sería padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, Fabiola Martínez ha intentado desmarcarse de la polémica y ha comentado en varias ocasiones que no tiene nada que ver con este nuevo episodio en la vida de su ex. Sin embargo, el bebé que nazca será hermano pequeño de sus hijos, Kike y Carlos, fruto de su matrimonio con el cantante, con todo lo que eso conlleva para ellos.

Sobre esta situación se ha sincerado Fabiola Martínez en la revista “Lecturas”, donde ha explicado cómo están viviendo sus hijos la nueva paternidad de Bertín Osborne. Al parecer, está siendo todo lo sincera que puede ser con ellos, especialmente con el mayor.

“Quiero ser franca para que manejen esa información como mejor la puedan gestionar. Obviamente Kike menos porque neurológicamente es más bebé, pero con Carlos yo hablo mucho... Por si tiene dudas, por si algo le afecta, por si algo de lo que escucha le duele. Hay muchas bromas en la calle, que si el papuchi, que si no sé qué... Eso les duele a nuestros hijos. Como hija me afectaría el escuchar cómo se mofan o cómo hacen chistes o cómo tergiversan la realidad”, ha explicado la venezolana.

Fabiola Martínez en 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Carlos ya tiene 14 años y es perfectamente consciente de las noticias que a diario se publican sobre su padre, algunas nada agradables, como que pidió una prueba de paternidad a Gabriela Guillén o que llegó a un acuerdo económico con ella para, según algunas voces, “comprar su silencio”.

Acerca de la relación que sus hijos tendrán en el futuro con su hermano -o hermana-, Fabiola Martínez se muestra neutral. Aunque, evidentemente, no pondrá impedimentos si los chicos quieren estrechar lazos con el bebé, tampoco les obligará a hacerlo si prefieren guardar distancia: “Toman sus propias decisiones, no puedo obligar. Si el día de mañana Carlos me dice: 'Mamá, no siento ningún vínculo ni me apetece', no lo puedo forzar”.

Además, Fabiola Martínez considera que la actual relación de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tampoco favorece ese vínculo entre hermanos: “Otra cosa es que estuvieran juntos, que mis hijos, cuando están con su papá, convivan en familia. Pero estando separados la situación es otra”.