Carlos Vives: «Todos sueñan con irse, es tiempo de construir y mejorar lo nuestro»

El rey del ballenato, que ha arrasado desde Madrid a Marbella con su gira «El Rock de mi pueblo vive», nos habla de contracultura, de su amor por España y de su reencuentro con Shakira. «Nunca aspiré a muchos reconocimientos, porque escogí un camino que no era el que marcaba la industria. Ese camino de mirar hacia mi país, donde me sentía útil para mi localidad, ese camino me dio todos los premios y los guardo en espacios especiales. Mis aspiraciones siguen siendo las mismas». Con esta filosofía, la de defender lo suyo y empoderar a su pueblo, Carlos Vives (Santa Marta, Colombia, 1961) ha ganado más de 18 Grammy Latinos. En noviembre será homenajeado en Miami como Persona del Año 2024. Otro merecido galardón que coincide con sus 30 años en la música y su gira «El Rock de mi pueblo vive», con la que ha emocionado desde Madrid a Marbella al ritmo de «La bicicleta», «Fruta fresca» o «Robarte un beso».

En 1992 viaja por primera vez a España. Desde entonces, no ha dejado de volver. ¿Cómo hemos cambiado?

España cada vez es más consciente de su identidad, de su valor, de su poder, y ha cambiado su visión sobre Hispanoamérica, nos valoramos más mutuamente.

«El pueblo español también es “El Rock de mi pueblo vive”», enmarca en Twitter. ¿Qué nos quiere contar y cantar en esta gira?

Que nos sentimos parte de esa herencia española, que somos la mezcla de muchas culturas y que para mí no hay nada más lindo que cantar en español.

Juanes, Manuel Turizo, Karol G, Camilo, Maluma… ¿Qué tienen los artistas colombianos para que el público les venere?

Hay una alegría en el artista colombiano, en los más humildes y en los más encopetados. Algo de nuestra educación y nuestra cultura que nos conecta con el público. Un carisma especial.

Carlos Vives Cedidas

En sus citas con nuestro país, Starlite Festival siempre está en su agenda. ¿Qué tiene ese anfiteatro al aire libre, donde actuó el martes, y Málaga para que le digan ven y lo deje todo?

Starlite es un sueño para un artista, me siento privilegiado de tener el cariño de ese ffestival. Es la organización, es la energía de la gente que lo hace, es Marbella, es la selección de artistas… Es un placer.

El premio Persona del Año 2024, que recoge en noviembre, reconoce también su labor humanitaria. ¿Qué es lo que más le preocupa y en lo que más se ocupa de lo que pasa en el mundo?

Me preocupa la incapacidad que tenemos de poder ponernos de acuerdo a nivel mundial. Estar siempre al vaivén de las ideologías. De las economías mundiales y de depender de lo que pasa en otras partes y no asumir nuestras identidades. Nuestra tragedia es el desarraigo, todos sueñan con irse, es tiempo de construir y mejorar lo nuestro para que las generaciones ya no sueñen con irse, sino con quedarse y cambiar los que no nos gusta.

Fue uno de los primeros en reivindicar la batalla cultural por cantar en español frente al poderío del inglés. ¿Cómo valora que el reguetón haya conquistado a los más jóvenes?

El éxito del reguetón tiene mucho más que ver con el poder de la contracultura, de penetrar en la juventud, que con un tema novedoso. No es algo que me guste mucho.

Carlos Vives Cedidas

Celebró en su concierto de Madrid que España había ganado la Eurocopa. ¿Cree que la próxima estrella en la camiseta puede ser nuestra?

Le voy a confesar algo. Nunca había sido tan grande mi orgullo español hasta que España ganó el Mundial. Cómo gritamos y cómo lloramos. Hoy los triunfos de esa Selección lo sentimos nuestros, aunque la contracultura ha querido ponernos contra nuestro origen español. Mi sangre tiene muy claro que todo lo bueno que le pase a España es bueno para los hispanos. Solo quiero que a España le vaya bien en todo.

La final de la Copa América tuvo a su querida Shakira como cantante estelar. Ahora que se ha mudado a Miami, ¿pueden disfrutar más de ese amistad de años?

Miami es una ciudad muy importante porque mucha gente emigró allí y es importante en la industria. Pero vivo en Bogotá desde 1972 y es la ciudad que ha potenciado mi carrera. Por supuesto, el hecho de que Shakira esté más en Miami nos permite vernos con más frecuencia y conversar de temas musicales, y ojalá en el futuro podamos hacer algo nuevo.

Habla de sus hijos como «su alegría más grande». Para un artista de su talla, que ha triunfado y viajado tanto, ¿cómo ha sido y es ejercer esa paternidad?

Ha sido de las cosas difíciles de la vida. Especialmente, en el caso de mis hijos mayores, Lucy y Carlos, porque no tenía el mismo apoyo de parte de la familia y sufría dejándoles cuando eran pequeños. Con Pedro y Elena ha sido mejor, ya que han podido viajar conmigo. Ahora disfruto mucho con los cuatro.