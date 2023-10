Shakira sorprende al público de Carlos Vives presentándose en su último concierto

La sorprendente aparición de Shakira en medio del último concierto de Carlos Vives en el Kaseye Centre de Miami causó el furor en las redes sociales. “¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas!” le dijo la cantante a su compañero con el que interpretó ‘La Bicicleta’, canción que los llevó a lo más alto siendo una de las más escuchadas.

Todo fue un plan improvisado del que solo tenía constancia el manager de Carlos Vives. "Voy a sorprender a Carlos Vives. Voy a aparecer en el escenario, no le hemos dicho a nadie, solamente lo sabe el mánager, Va a cantar La Bicicleta conmigo", comenzaba relatando Shakira en un vídeo que compartió en sus redes desde el backstage.

En esta ocasión ambos artistas deleitaron al público una vez más con este tema, pero lo que más llamó la atención fue el cambio que Shakira hizo en la letra para no mencionar a Gerard Piqué. La estrofa original es: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona”, sin embargo, en esta ocasión sustituyó el nombre de su expareja por “este tipo”.

No sería la primera vez que la relación con su expareja afecta a su producto sus piezas musicales. En los últimos meses ha protagonizado varias situaciones en las que se dejaba claro que seguía existiendo un conflicto entre Gerard Piqué y Shakira. En una entrevista que concedió a Billboard dejó claro sus situación y que estaba resurgiendo ahora con su música gracias a que se había mudado a Miami junto a sus dos hijos: “La sirena es un símbolo que representa esa parte de mí que fue secuestrada y llevada del mundo al que pertenece, un mundo en el que tiene que hacer un enorme sacrificio para estar... Y al final, acaba tirada en la basura y rodeada de ratas”, explicaba para el medio.

Sin embargo, su relación con Piqué no ha sido la única que ha querido mencionar en sus canciones. Una de sus últimas piezas no dejaba en muy buen lugar a su exsuegro: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

Y es que sus últimas canciones han hecho honor a las palabras de su canción: “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”. A pesar de no tener problema alguno en mencionar en sus canciones aquellos con los que no tiene la mejor de las relaciones, en esta ocasión ha querido ahorrarse poner el nombre de su expareja en su boca para, simplemente, disfrutar del reencuentro con su amigo y paisano Carlos Vives. Por su parte, después de compartir el tema, el cantante ha querido dedicarle unas palabras a Shakira: "Shak. Me puedo retirar ya, chao. Me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero. ¡Qué sorpresa!".