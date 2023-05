Carmen Borrego, sobre el estado de salud de María Teresa Campos: "Da vértigo"

Desaparecida ya desde hace tiempo de la vida pública, crece la preocupación por el verdadero estado de salud de María Teresa Campos. Sus hijas, Terelu y Carmen están pendientes en todo momento de su progenitora y si la primera aprovechaba su blog en la revista "Lecturas" para pedir respeto por ella, la segunda se ha sincerado y ha revelado que la situación "da vértigo".

Lo ha hecho en el plató de 'Sálvame', programa con el que colabora. "Está siendo un año duro, más por lo de mi madre que por lo de mi hijo, porque esto al final, tarde o temprano, se solucionará. Tenemos la suerte de que mi madre esté con nosotras y que todavía nos conoce. Ahora mismo la tenemos y nos conoce. Ahora mismo es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila, feliz no, porque ya no está feliz", ha empezado diciendo emocionada.

"Nos sentimos muy apoyados por nuestros compañeros de ‘Sálvame’. Nos sentimos muy apoyadas también por la dirección y la cúpula de ‘Sálvame’, porque ha entendido que no se puede hablar de ella. Muchas veces la gente, que no son mis compañeros de trabajo, es muy morbosa y hay gente que te llama para preguntarte por tu madre", ha revelado Borrego.

"El detalle pertenece a su intimidad, aún sabiendo que mi madre no está bien. Llegará un momento que no nos conocerá. No tiene una enfermedad rara, pero no hay que avergonzarse", ha declarado.

"Todo ha ido muy rápido y es una pena. Ha sido una mujer muy querida. Saber que cuando tienes un problema y no puedes llamar a tu madre, es jodido. Ella siempre ha estado, pero ahora está de otra manera", ha dicho rompiendo a llorar, antes de añadir "esto da un poco de vértigo".

"Lo importantes es que está y que la vamos ayudar en todo, no queremos que sufra. Cuando tu madre ha sido quien es, todavía es más duro. Tengo los recuerdos de ella como madre y también como profesional. Ella en su mundo quiere seguir trabajando. Yo no sé qué inventarme porque me pide que hagamos una escaleta. Ella tiene su mundo profesional. Hay también momentos divertidos. Me dijo que acabaramos el programa cantando Gustavo y José Carlos", ha bromeado.

Habla de la enfermedad de su madre, a la que no pone nombre directamente: "En esta maldita enfermedad el problema es que se dan cuenta de lo que sufres. Yo prefereiría que no me conociera y que no sufriera. Ver a tu madre hacer cosas... es muy difícil cuidar a alguien así porque nadie nos ha enseñado. Al principio te enfadas, pero no sabes cómo actuar. Cuando entramos en enfermedades neurológicas, no nos dicen nada. Mi madre está muy mimada. Ella siempre nos ha protegido y ahora nos toca a nosotras. El bajón que ha dado ha sido de Navidades a aquí".

Para terminar Carmen Borrego ha hecho una petición: "Quiero que la dejen descansar y que la dejen tranquilidad. Creo que tenemos que hablar con naturalidad. Duramos más años, pero cada vez llegamos peor. No solo es que no estamos preparados, es que no se nos prepara. No podemos ocultar la realidad, porque esto lleva a especular".