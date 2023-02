Carmen Borrego, excluida de uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo

No es ningún secreto que la relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, no atraviesa su mejor momento. La exposición mediática a la que ha sido sometido desde que se casó con su pareja, Paola Olmedo, no le ha sentado nada bien, y culpa a su madre de esta situación. Además, las declaraciones que la colaboradora de "Sálvame" vertió en una reciente entrevista, aireando algunas intimidades relativas a su primogénito, no ayudaron a rebajar la tensión. Por si esto fuera poco, no parece que el próximo nacimiento de su primer nieto vaya a conseguir que las aguas vuelvan a su cauce...

Aunque debería tratarse de un momento de lo más especial para toda la familia, la revista "Semana" acaba de hacer público que José María Almoguera y Paola Olmedo han excluido a Carmen Borrego de la fiesta "baby shower" que celebraron el pasado fin de semana. En la celebración desvelaron el sexo del bebé que esperan, que será un niño, y, por lo visto, no trasladaron esta buena nueva a la abuela paterna, que se habría enterado gracias a la prensa.

María Teresa Campos y su nieto, José María Almoguera, en una imagen de archivo UAT ©EUROIMAGEN

Se trata de una situación muy dolorosa para Carmen Borrego, tal y como ella misma ha explicado en "Sálvame" en varias ocasiones. La tertuliana no pudo evitar romper a llorar cuando sus compañeros le preguntaban acerca de la relación que tiene con su hijo, que no le dirige la palabra desde hace tiempo. "De esto voy a hablar muy poco porque me causa mucho dolor. No he hablado de mi hijo ni he vendido una exclusiva de él... Todos sabéis cómo estoy. No he hablado ni voy a hablar. Lo único que voy a decir es la verdad. Estoy bien, es lo único que voy a decir, pero está siendo muy duro", lamentó en una de las últimas intervenciones en las que se pronunció al respecto.