Carmen Borrego destapa por qué María Teresa Campos está aislada

Están siendo unos días muy complicados para el clan Campos después de que Kiko Hernández desvelara que Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, le había traicionado. La familia vuelve a estar en el ojo del huracán mediático y Carmen Borrego se ha querido pronunciar sobre la situación actual de aislamiento que está viviendo su madre.

“Mi madre es hace tiempo la que no quiere ver a nadie. Uno de los problemas fundamentales que ha tenido mi madre es que ella se ha aislado, pero porque ella ha querido. Ha dejado de hacer la partida, de dejar de quedar con amigas…” comenzaba relatando la hermana de Terelu Campos sobre María Teresa Campos. “Si lo que pretendéis decir que mi hermana y yo no nos encargamos de mi madre eso sí que no lo voy a permitir. Hace tiempo que mi madre no quiere ver a nadie. No somos sus hijas las que la aislamos. Yo nunca he estado en contra de que nadie vaya a casa de mi madre. Quien hace feliz a mi madre hace feliz a toda la familia. Nunca nos hemos negado a que nadie que la haga feliz esté al lado de mi madre. Nunca” aseguraba con firmeza.

María Teresa Campos y Carmen Borrego FOTO: GJB GTRES

A pesar de que las hermanas quieran proteger en estos momentos a su madre por encima de todo, lo cierto es que María Teresa Campos es una mujer con mucho carácter y al final siempre hace lo que quiere, aunque para ellas no sea lo correcto, como por ejemplo, ver ‘Sálvame’. “Mi madre ha seguido viendo ‘Sálvame’ porque le da la gana, no porque se lo haya puesto Gustavo. Muchas veces el no verlo es peor que verlo. Mi hermana y yo le hemos aconsejado a mi madre que no vea ‘Sálvame’, pero ella hace siempre lo que quiere. Nadie le dice lo que tiene que hacer” confesaba.

Tampoco dudó en responder a Kiko Hernández, que afirmaba que ninguna de las dos hermanas sabían muchos de los planes que hacía su madre. “Yo siempre he sabido cuando mi madre ha ido a tu casa. Mi madre ha hecho toda la vida lo que ha hecho la gana. Por circunstancias, nosotras estamos mucho más pendientes, pero mi madre hace lo que le da la gana. Y no es que nos lo oculte, pero creo que estamos hablando de distintos tiempos y distintos momentos. A mí mi madre sí me dice a dónde va y con quién, si no se lo dice a Terelu pues preguntárselo a ella”, replicó al colaborador de ‘Sálvame’.