Carmen Borrego, estalla contra la hija de Edmundo Arrocet: “Te mando un beso, espero que no huela a basura”

La guerra abierta entre elclan Campos y Edmundo Arrocet, el que fue pareja de María Teresa Campos, ha tenido altibajos en los últimos tiempos, pero nunca se ha detenido. En esta ocasión la situación ha llegado a tal punto que se ha convertido en una confrontación entre las Campos y los Arrocet. De un lado Carmen Borrego, Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio, del otro Edmundo, que se encuentra en estos momentos en Chile, y su hija Gabriela Arrocet.

Esta pasada semana se pronunciaba la mayor de las hijas del humorista para desvelar que las hijas de la mediática presentadora se esforzaban para distorsionar la imagen que su madre tenía del humorista. Esta no ha sido la única voz nueva que ha aparecido, también ha hablado otra de las hijas de Edmundo, reafirmando la versión que ofrece su hermana. Ante estas firmes declaraciones Carmen Borrego ha dado un golpe en la mesa para pedir por favor que se aclaren y luego den su versión: “Solo le pediría a esta familia que se pongan de acuerdo”, comenzaba diciendo en ‘Así es la vida’. “El padre dice que no estábamos y ella que estábamos calentando a mi madre. Pónganse de acuerdo ¿Malmetíamos a mi madre o la teníamos abandonada?”, preguntaba indignada ante los cambios de su versión.

La respuesta de Carmen Borrego a Gabriela Arrocet Mediaset

Lo cierto es que la colaboradora de televisión lleva un tiempo sin querer pronunciarse sobre las declaraciones del que fue pareja de su madre, porque es el cuento de no acabar. Pero ante esta última versión, que apunta a que las hermanas Campos contribuían a emponzoñar la mente de su madre, ha tenido que decir hasta aquí: “Que lo digan mis compañeros, yo no considero que sea una persona tóxica. No dijimos muchas cosas por no hacer daño a mi madre, fíjate lo poco tóxicas que hemos sido”. Terminaba su intervención en el programa de las tardes de Telecinco mandando un sincero mensaje a las hijas de Arrocet: “Calificarnos a todos de la manera que nos ha calificado y sin hacer el ejercicio de ver lo que ha ocurrido, me parece mal. Desde aquí, lo único que voy a decir es que te mando un beso, espero que no huela a basura”.