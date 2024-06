Carmen Borrego felicitará a su hijo por su cumpleaños: “Si ellos no me quieren contestar, es otra cosa”

La actualidad mediática no ha sido generosa para la familia Campos. No han sido pocas las polémicas a las que han tenido que hacer frente las miembros más mediáticos de la familia de María Teresa Campos. En medio de esta vorágine informativa los dos que han visto su mundo más patas arriba han sido el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y la que iba a ser su exmujer, Paola Olmedo. Desde que dieron en exclusiva su ruptura matrimonial se ha podido ver a la pareja en varias ocasiones disfrutando del tiempo: tanto en una escapada en Andorra, como disfrutando de un concierto en la capital.

Parece que los rumores de reconciliación, pese a que ya no compartan una misma residencia, parecen una realidad. Esta noticia ha dado pie a que Carmen Borrego se pronuncie como nunca sobre lo que desea para su hijo: “Yo le sigo deseando le mejor. Desde aquí te felicito, hijo. Es evidente que yo no estoy en su vida en estos momentos y el dolor que causa cada día es peor. Yo he hecho todo lo que estaba en mi mano. Si está con su mujer, bien, si no lo está y está bien, también”, ha dicho en “Así es la Vida”.

Carmen Borrego, su mensaje desesperado a José María Almoguera por su cumpleaños Europa Press

Lo cierto es que en las últimas semanas la hermana de Terelu Campos ha vivido episodios muy duros. Al reciente primer cumpleaños de su nieto, al que no fue invitada, ahora se le suma el cumpleaños de su hijo, que será este miércoles. Carmen Borrego tiene muy claro lo que va a hacer para esa fecha: “por supuesto que voy a felicitar a mi hijo por su cumpleaños, como lo hice con mi nieto”, ha querido zanjar antes de conmover a sus compañeros con unas desgarradoras palabras: “Si ellos no me quieren contestar, es otra cosa”, lo que ha dado a entender que no recibió respuesta tras su primera felicitación.

Alejandra Rubio Así es la vida

Alejandra Rubio, prima de Almoguera, también ha querido dar su opinión sobre la situación que vive el hijo de Carmen Borrego. No cree que haya reconciliación porque para ello debería haber primero una ruptura, cosa que no parece que se haya producido nunca: “Al final parece que esto no ha ocurrido nunca, que entre ellos no ha habido nunca un problema. Que haya habido una pequeña crisis, puede ser, pero yo no creo que ha habido una separación como tal”, ha expuesto de manera contundente.