Carmen Borrego, llorando desamparada por Telecinco tras el último desplante de su hijo

Mal momento para Carmen Borrego. El enfrentamiento con su hijo no parece tener fin e inevitablemente parece haberse extendido a su nieto, el hijo pequeño de Paola Olmedo y José María Almoguera. La colaboradora no puede ver al bebé tanto como le gustaría y su añoranza se intensificó este 4 de junio, cuando alcanzó su primer año de vida y todos celebraron su cumpleaños. Todos menos ella.

Para colmo, Carmen Borrego tuvo que hacer frente a un nuevo desplante de parte de José María Almoguera que la ha dejado tocada y hundida. "Fue este pasado jueves en las instalaciones de Mediaset. Había varios testigos, por lo que la información no llega por parte de ninguno de los protagonistas (...) Se vieron aquí los dos, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a saludar a su hijo o por lo menos darle un abrazo, algo cordial, pero José María le retira la cara y directamente pasa de saludar a su madre. Es decir, no hubo encuentro de ningún tipo y no hablaron", narró la periodista Letizia Requejo en el programa "TardeAR".

Un tremendo desaire que dejó a Borrego completamente rota, tal y como su compañero Suso Álvarez ha indicado en "Así es la vida". El tertuliano ha explicado que "después de eso coincidí con Carmen en el plató de 'Supervivientes' y no habló con nadie ni dijo nada, pero se pasó las publicidades llorando, apartada y llorando sin parar".

Carmen Borrego, su tenso reencuentro con su hijo José María Almoguera: "Le retiró la cara" Europa Press

Unas palabras que Borrego, sentada a su lado, no ha desmentido, aunque tampoco ha querido entrar en la guerra que su hijo parece tener contra ella. "Yo no estoy bien, pero no voy a ir jamás en contra de ellos. A mi hijo le sigo queriendo y le sigo respetando", ha comenzado diciendo afectada, al tiempo que intenta quitar hierro al desplante de José María Almoguera: "A lo mejor no me vio, a lo mejor no se dio cuenta".

A pesar de esa desagradable situación, Borrego recalca que no pierde la esperanza porque tiene "la conciencia muy tranquila" y considera que no ha pasado nada tan grave como para no volver a recuperar la relación con su hijo, aunque lo que más le preocupa en este momento es "convivir con mi nieto, se lo pido a mi madre todos los días".

Carmen Borrego Así es la vida

Lo cierto es que este mes de junio no está siendo fácil para Carmen Borrego, puesto que se han juntado tres fechas muy especiales que no podrá celebrar con los protagonistas. "Tres de los amores de mi vida son géminis. Mi nieto, que nació el 4 de junio y no pude estar con él. Mi hijo, que es del 12, y tampoco lo tendré conmigo. Y mi madre, del 18 de junio, que este será el primer año que tampoco la tendré conmigo", ha lamentado.