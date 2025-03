Carmen Borrego se va de la lengua y Terelu Campos la “va a matar”

Terelu Campos está en boca de todos desde que decidiese sumarse a la aventura de ‘Supervivientes 2025’. No lo hace como concursante de pleno derecho, sino como mera participante, como así se ha querido matizar. Quizá para evitar el aluvión de críticas que ya estaba llegando al programa y su estrella por el trato de favor recibido y los honores con los que ha llegado a los Cayos Cochinos. Sea como fuere, todas las miradas están fijadas en ella. Aunque tan solo quiere estar tres semanas en el concurso, para así superar a su hermana, Carmen Borrego, cada paso que da es analizado con lupa, pero también cuando está completamente quieta, plácidamente dormida. Incluso ahí es la que más atención acapara de todos los concursantes, a quienes, por cierto, no está dejando pegar ojo. Y es que sus ronquidos están atemorizando incluso a la fauna local y espantando a los peces de los mares. Quizá sea una exageración, pero sobre todo esto ha hablado su hermana y su hija, Alejandra Rubio, este lunes en ‘Vamos a ver’, sobrepasando quizá los límites familiares.

Terelu Campos y su verdadero papel en 'Supervivientes 2025': la gran incógnita es desvelada Mediaset

La hija de María Teresa Campos reconoce que la mejor parte del día es cuando cae la noche y puede irse a dormir. Y es que eso marca que queda un día menos para volver a casa y recuperar las comodidades que le acompañan en su día a día. Quién diría que está pasándolo mal, pues parece dormir a pierna suelta, a juzgar por sus ronquidos: “Imagino que les estoy dando la vida mártir. ¿Estoy roncando? Hacía un siglo que no roncaba, pero como tengo la nariz taponada. Yo nunca he dormido bien, en mi vida, a lo mejor con mucha suerte duermo dos horas seguidas. Tenía la nariz totalmente taponada, aunque ahora ya respiro mejor. Yo he roncado muchísimo, pero ahora no. Yo me he llegado a despertar a mí misma con mis ronquidos, os lo juro que me ha pasado, pero ahora llevaba mucho tiempo”, se excusaba la protagonista sobre su mal dormir y los ruidos de ultratumba que salen de sus adentros.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Gtres

Todo esto lo han visto y analizado Carmen Borrego y Alejandra Rubio, en su faceta como colaboradoras. Pero quizá hayan traspasado los límites marcados por Terelu Campos, al hablar más de lo deseado para ella. La hija se mantenía cauta y reconocía no tener mucha idea sobre lo que estaba diciendo: “Me preguntas algo que no sé, hace siete u ocho años que no duermo con mi madre, pero para dormir ella es complicada”, reconoce. Quien pegó el patinazo fue su tía, al poner sobre el tapete informativo una cosa que se desconocía de lo más íntimo para su hermana: “Terelu, una de las cosas que hace durmiendo, más que roncar, lo que hace es hablar (…) habla bastante, tanto que cuando nos fuimos a grabar ‘Las Campos’, cuando estábamos en Nueva York, hablaba en inglés por la noche, imagínate. Te lo prometo”. Al escuchar esto y conociendo muy bien a su madre, Alejandra le advirtió a su tía que “te va a matar, que lo sepas”. No le gustará nada que lo haya confesado en público, pero estaban entre risas y después de escuchar sus ronquidos, quizá hablar no sea para tanto. Sí lo sería si confesase el contenido de sus conversaciones sonámbula.