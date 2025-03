Terelu Campos y las clausulas secretas de su contrato con la productora

Aunque Montoya está haciendo mucho ruido últimamente, la estrella de ‘La isla de las tentaciones’ no puede hacer sombra a Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos se ha atrevido a la impensable, tirándose desde el helicóptero que le reconoce como concursante de ‘Supervivientes 2025’. Desde el minuto cero que se conoció su fichaje por el reality más extremo de la televisión patria se ha puesto en duda su valía, así como los privilegios de los que goza. No es como el resto de habitantes de los Cayos Cochinos y es que cuenta con un trato de favor que ha sido negociado semanas antes de poner rumbo a Honduras. Esto fue evidente incluso cuando salía su avión desde el aeropuerto de Madrid, pero también por detalles que no han pasado desapercibidos por nadie en los primeros días de concurso. Pero ahora, los que fuesen sus compañeros de ‘Sálvame’, convertidos en enemigos en ‘Ni que fuéramos Shhh’, han querido desvelar las cláusulas secretas de su contrato.

Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' Mediaset

La situación de Terelu Campos en Honduras podría considerarse privilegiada, en comparación del resto de famosos que se han aventurado a malvivir y pasar hambre para ofrecer espectáculo televisivo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la colaboradora ha viajado a Honduras en calidad de participante, que no de concursante. Este matiz le confiere ciertos honores de los que está gozando encantada. Pero desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ mantiene que esta felicidad no reside tanto en lo que está aprendiendo en la experiencia, sino más bien por el aporte económico que recibe a cambio: “El motivo es el señor euro, también hay presiones de la productora a la que le debe mucho y a la cadena”, mantiene Kiko Matamoros, que tan buenos informantes tiene en ‘Supervivientes’.

Quienes fueran sus compañeros de plató cuando ‘Sálvame’ era el programa estrella de Telecinco mantiene que Terelu Campos ha pedido presentar un programa a cambio de acudir a ‘Supervivientes’ en calidad de participante. No han querido dar más detalles sobre qué tipo de programa se trataría, si un magacín como el de Ana Rosa Quintana o uno más desenfadado como ‘Sálvame’, un concurso o sustituir a David Cantero tras su marcha de Informativos Telecinco. Hagan sus cábalas, pues todo es posible. Incluso desde el programa de María Patiño se asegura que podría tomar el relevo a Santi Acosta y Bea Archidona y ser la presentadora de ‘De viernes’, espacio en el que ya trabaja como colaboradora. Eso sí, tan solo en verano, cuando los conductores habituales se tomen un merecido descanso estival.

Terelu Campos y Kiko Matamoros Gtres

“Yo creo que eso no entra en los parámetros. Creo que hay otro programa que es mucho más goloso que ‘De viernes’, porque tiene dos, tiene sábado y domingo, ‘Fiesta'”, apunta Matamoros como la opción más plausible para él. Esta idea parece encajar más en la mente de sus compañeros, que pronto le han dado la razón: “Yo ahí la vería muy bien, porque el público que lo ve es del perfil de Terelu. Le puede encajar perfectamente”. Con ello, consideran que a cambio de pasar por Honduras y acompañar a los concursantes oficiales de 'Supervivientes', ella ha conseguido que la tengan en cuenta como sustituta de Emma García en su programa de los fines de semana de las tardes de Telecinco. Habrá que esperar a que termine la experiencia y que llegue junio y que los presentadores oficiales se tomen sus vacaciones y los sustitutos hagan su agosto.