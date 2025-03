Nagore Robles, muy crítica con Terelu Campos, por quien no da un duro en ‘Supervivientes’

No hay dudas para nadie de que Terelu Campos es el fichaje estrella de esta edición de ‘Supervivientes 2025’. No solo porque parece imposible que haya aceptado una oferta que siempre rechazó y que ni sus propios amigos podrían imaginar en ella. También porque está gozando de unos privilegios evidentes, como dicen que será el libre acceso al tabaco, así como el trato de favor recibido ya desde el aeropuerto de Madrid. Este jueves ha puesto rumbo a Honduras tras escuchar todo lo que opina el público sobre su posible salto en helicóptero, un bautismo clave del reality que quizá no vaya a cumplir, como un privilegio extra. Estos detalles han provocado cierta polémica entre los amantes del formato, pero no solo anónimos, sino también rostros muy conocidos de la propia cadena. Todos han querido decir lo que piensan sobre la hermana de Carmen Borrego en Cayo Cochinos, pero ha sorprendido mucho lo que dice sobre todo esto Nagore Robles.

Terelu Campos Supervivientes

La que fuese novia de Sandra Barneda y colaboradora habitual en los debates del programa se ha despachado al hablar de Terelu Campos como futura concursante. Nagore no pasará a la historia de la televisión precisamente por callarse lo que pasa por su mente y ahí radica parte de su encanto. Su espontaneidad le hace soltarlo todo y no tuvo filtros a la hora de valorar a la nueva estrella de Cayo Cochinos: “Terelu va a ir ahí a ponerse crema y fin. No tengo ninguna duda, vamos”, reconoce la colaboradora, muy crítica con ella. También con el equipo por tratarla de manera especial, llegando a poner en duda que vaya a atreverse a saltar desde el helicóptero: “Yo creo que le pondrán unas escaleritas para que ella baje, poco a poco. No la veo yo tirándose. Vamos, igual me sorprende y tengo que enrollarme la lengua como una persiana. Pero vamos, yo creo que van a bajar el helicóptero así que pueda tocar el agua con la puntita a ver si está fría o no”, exageraba divertida.

No obstante, aunque Nagore Robles haya puesto en duda las capacidades de Terelu Campos en ‘Supervivientes’, no tiene ninguna duda de la valía de Álvaro Muñoz Escassi. La experta en realities ya tiene una apuesta fija por el jinete, a quien le considera uno de los concursantes más completos, no solo a nivel de supervivencia, sino también al creer que será el que más va a dar que hablar, incluso por encima de la madre de Alejandra Rubio: “Es un tipo duro. Yo he coincidido con él en un reality y es heavy, ¿eh? Es un concursante duro que lo va a dar todo en las pruebas y que luego no se corta un pelo. Es verdad que no es conflictivo, es más bien bienqueda, así que vamos a ver”. Quizá le sorprenda y más de una década después de su primer paso por el concurso en Honduras, regresa con experiencia, pero con las expectativas puestas sobre él quizá demasiado altas.