Carmen Borrego, la mayor fan de Raphael en su vuelta a los escenarios: "Maravilloso"

Raphael volvió a subirse a los escenarios el pasado sábado 14 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Después de meses alejado del foco mediático tras haber sido diagnosticado de un linfoma cerebral a finales de diciembre de 2024, el de Linares retomó este fin de semana sus conciertos.

Numerosos rostros conocidos apoyaron a Raphael en su gran noche, como Paula Vázquez e Ignacio Sagnier o Carmen Borrego, que no dudó en trasladarse a Mérida con su marido, José Carlos, para disfrutar de nuevo del artista de Linares en su regreso a la música en directo.

Carmen Borrego, la mayor fan de Rapahel

A su llegada al Teatro Romano, la colaboradora de Telecinco no pudo disimular su emoción por la vuelta de Raphael a los escenarios. "Me parece lo más bonito que se puede ver. Un momentazo", declaró, presumiendo de la buena relación que mantiene con el artista y su familia, "sobre todo por mi madre".

Carmen Borrego arropa a Raphael en su reaparición en Mérida: "Siempre ha estado en nuestra familia" Europa Press

"No le he visto, de momento no le he visto, creo que a los artistas como estos hay que dejarlos tranquilos, aunque me encantaría saludarlo porque sabéis que Raphael ha estado siempre en nuestra familia y nosotros en la suya, o sea que...", confesó antes del show del de Linares.

Al finalizar el concierto, Carmen Borrego volvió a atender a los medios. "Ha sido maravilloso. Muy bonito, maravilloso, muy contenta me voy. Lo he visto genial", declaró la colaboradora.

Carmen presume de amistad en redes con Raphael

Todavía con la resaca del show, la hermana de María Teresa Campos ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram junto al artista. "Maravilloso volver a ver a Raphael", ha escrito junto a la publicación.

El post se ha llenado de numerosos mensajes hacia Carmen y Raphael, celebrando su recuperación y este nuevo regreso a la música en directo tras su enfermedad.

El motivo de la ausencia de Natalia Figueroa

La esposa del cantante fue una de las grandes ausentes al concierto. Su hijo Manuel ha desvelado el motivo por el que no acompañó al de Linares en su vuelta a los escenarios. "No ha podido venir, pero estará en Madrid, lógicamente. Y nada, pues eso, lo bueno es que hay muchos conciertos, muchas oportunidades para seguir viéndole", ha revelado el productor musical sobre su madre.