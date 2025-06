Raphael, feliz y emocionado ante su inminente regreso a los escenarios: "¡Estoy a punto!"

La vida de Raphael dio un giro de 180 grados el pasado mes de diciembre de 2024 cuando, tras un ingreso hospitalario de 10 días en el que se sometió a diferentes pruebas, finalmente diagnosticado de un "linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días". El artista recibió el alta el 27 de diciembre y comenzaba un largo proceso de recuperación apartado del foco mediático. El de Linares tuvo que suspender su gira por América por prescripción médica y ha estado seis meses alejado de los escenarios.

Retoma su agenda

Raphael ha respondido de manera favorable al tratamiento y el 23 de abril anunciaba que volvía a los escenarios el 15 de junio a través de un comunicado en Instagram. "Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido. Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo.¡Os quiero mucho!", escribió en una publicación.

Ahora, a menos de cinco días para su esperadísimo regreso a los escenarios en el Teatro Romano de Mérida, en el festival "Stone & Music", el artista ha reaparecido ante las cámaras y se ha mostrado de lo más feliz y emocionado ante su inminente vuelta a los shows en directo. "¡A punto! ¡Estoy a punto!", ha expresado el de Linares con una gran sonrisa, asegurando que no está "nervioso" "porque el público es muy amigo mío", confirmando que será un concierto de lo más especial por la localización del espectáculo.

Su familia, su mayor

Natalia Figueroa, su esposa, y sus tres hijos, Jacobo, Manuel y Alejandra, no se han separado del cantante desde su ingreso hospitalario el 17 de diciembre. Su familia ha estado al pie del cañón acompañando a Raphael durante todo su proceso de recuperación, actualizando su evolución a los medios de comunicación. Por eso, no sería de extrañar que el próximo 15 de junio, ante su inminente regreso a los escenarios en Mérida, esté arropado por su familia en este día tan importante para su carrera.