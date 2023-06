Carmen Borrego, rota, confirma que no irá al hospital a ver a su nieto

Carmen Borrego ya es abuela, y aunque se trata de una noticia que ha llenado de alegría y felicidad a toda la familia, lo cierto es que ha llegado en un momento de máximo distanciamiento entre José María Almoguera, el padre del bebé, y la colaboradora de “Sálvame”.

Hasta ahora, Carmen Borrego se había mantenido en silencio sobre el nacimiento de su nieto, pero la tertuliana acaba de dar un paso al frente y se ha sincerado en el magazín de Telecinco sobre las principales incógnitas que giran en torno al nacimiento del pequeño. “Estoy muy feliz por todo el apoyo y cariño que he recibido. Sólo voy a decir que mi nieto ha nacido sano, que es lo importante, que mi hijo es muy feliz y sólo voy a dar un dato para que se deje de especular. Yo me enteré de que mi nuera estaba ingresada por el programa ‘Fiesta’, pero me enteré del nacimiento por mi hijo”, ha aclarado la tertuliana, que no ha podido evitar romper a llorar en pleno directo.

Carmen Borrego junto a sus hijos Instagram

De este modo, deja claro que ha retomado, en cierta medida, “la comunicación” con su hijo, aunque ha confirmado que no irá a ver a su nieto al hospital.

“No voy a ir al hospital porque lo importante ahora son ellos y su bebé. Tienen que estar tranquilos. La decisión de no ir al hospital la he tomado yo, porque no es momento de hacer un circo”, ha expresado una emocionada Carmen Borrego, que recalca que “ellos tienen que estar tranquilos”. Aun así, se muestra segura “de que voy a conocer a mi nieto”, y lanza un mensaje de apoyo y reconciliación a su hijo y la mujer de este: “Mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán aquí siempre, para lo que necesiten”. Como muestra de estas intenciones de limar asperezas, Terelu Campos ha revelado que su hermana ya ha enviado un regalo al hospital para su hijo, su nuera y su nieto.