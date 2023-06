Exclusiva. La nuera de Carmen Borrego ingresa en el hospital para dar a luz

Paola Olmedo, la mujer de José María Almoguera, ha ingresado hoy en el hospital de La Paz para dar a luz al que será el primer hijo en común de la pareja. El primogénito de Carmen Borrego celebró su boda con la esteticista el pasado mes de mayo y, poco después, este rompía toda relación con su madre a causa de unos polémicos audios que le fueron grabados a Paola sin su conocimiento y filtrados a la prensa. En ellos, la mujer de José María no dejaba nada bien a la familia Campos, lo que no gustó nada a su suegra, que la dedicó duros mensajes a través del plató de ‘Sálvame’. Desde entonces, madre e hijo no se habrían vuelto a ver.

Carmen Borrego junto a sus hijos Instagram

Según ha podido conocer LA RAZÓN en exclusiva, la propia Carmen Borrego ya sabe que su nuera se encuentra en el hospital para traer al mundo a su nieto, aunque se desconoce si irá a visitarle. Fue el pasado mes de octubre cuando la colaboradora daba una entrevista exclusiva en la portada de una conocida revista para anunciar la feliz noticia. Esto tampoco sentó nada bien a su hijo, que por entonces ya no se hablaba con su madre.

La única posibilidad de reconciliación entre ambos, explicaba hace unos meses la hermana de Terelu Campos, era mantenerse al margen de la pareja y no hablar de ellos públicamente. Algo que Carmen ha intentado llevar a rajatabla, a pesar de que en diversas ocasiones no ha podido ocultar el malestar que le produce no poder ver a su hijo ni seguir la evolución de su futuro nieto.

María Teresa Campos y su nieto, José María Almoguera, en una imagen de archivo UAT ©EUROIMAGEN

Sin ir más lejos, el pasado 7 de mayo, Día de la Madre, Carmen publicó una instantánea antigua en su perfil de Instagram donde aparecía con sus dos hijos. “Sin vosotros mi vida no tiene sentido. Os quiero más que a mi vida”, escribía haciendo un llamamiento a José María, aunque no obtuvo respuesta. Este nacimiento convertirá al joven por primera vez en padre. Su mujer, por su parte, ya tiene dos hijos fruto de una relación anterior.

También será el primer nieto para Carmen Borrego, que no ha ocultado nunca las ganas inmensas que tiene de conocer al pequeño cuando nazca y arreglar todo con su hijo. No obstante, solo hace un mes reconocía que esto no iba a ser fácil. “No me quiere. Se le ha metido aquí”, decía.