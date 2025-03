Carmen Borrego da su sincera opinión sobre los planes de José María Almoguera con su hijo y María "la jerezana"

La relación de José María Almoguera y María "la jerezana" cada está más consolidada. La pareja, que se conoció en "GH Dúo", está viviendo un intenso romance y ninguno de los dos se ha separado el uno del otro desde que salieron de la casa de Guadalix.

Después de que el nieto de María Teresa Campos presentara oficialmente a su nueva novia a su madre en un restaurante de Madrid, el joven ha decidido dar un paso más en su relación con María y le ha presentado a su hijo, el pequeño Marc, fruto de su relación con Paola Olmedo. La pareja ha sido fotografiada disfrutando de un día de compras junto al bebé y Carmen Borrego no ha dudado en dar su sincera opinión en "Vamos a ver".

Carmen Borrego reacciona a las fotografías de la pareja con su nieto

"Creo que si tú comienzas una relación no tienes por qué dejar a tu hijo de lado", ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos. "Creo que están actuando con naturalidad. Ni lo habían pensando ni no lo de presentarlo. Quedan, se ven y ya está", ha desvelado Carmen Borrego. Además, la televisiva ha señalado que "no es lo mismo meter a un niño en una convivencia que en un paseo. Tan malas son las parejas que lo meten al principio como las que dicen 'mi hijo no'. Eso fractura mucho, es mejor la normalidad". "Creo que van en serio. Mira que se ha comentado que era una carpeta", ha sentenciado la colaboradora de "Vamos a ver", defendiendo la nueva relación de José María con María "la jerezana".

María Sánchez juega con el hijo de José María Almoguera Gtres

"Yo he comido con los dos", ha desvelado la televisiva, añadiendo que "tienen unas miradas de estar muy enganchados". Carmen Borrego está muy feliz de haber retomado la relación con su hijo y ella solo quiere lo mejor para el joven. José María ha hecho partícipe a su madre de esta nueva ilusión y la colaboradora aprueba esta relación.