La cita de Carmen Borrego con José María Almoguera y María "la jerezana" en un restaurante de Madrid

Carmen Borrego ha vuelto a sonreír. Después de haber vivido unos de los meses más tristes de su vida por el enfrentamiento con José María Almoguera, por fin madre e hijo han llegado a un entendimiento y se ha producido la esperada reconciliación. Nada más salir el nieto de María Teresa Campos de "GH Dúo", ambos se fundieron en un caluroso y afectuoso abrazo en plató, zanjando en ese momento con sus problemas del pasado.

La casa de Guadalix ha cambiado a José María Almoguera. Tanto es así, que incluso ha encontrado el amor en el reality y está viviendo un intenso romance con María "la jerezana", una de sus compañeras de edición. Ahora que el concurso ha llegado a su fin, la pareja está exprimiendo al máximo sus primeros días fuera de "GH Dúo", mostrándose inseparables ante las cámaras.

Carmen Borrego saliendo de un restaurante de Madrid Gtres

Parece ser que su relación cada vez está más consolidada y ambos van totalmente en serio con tu noviazgo. Tanto es así, que José María ha quedado a comer en un restaurante de Madrid con Carmen Borrego y María "la jerezana" ha acompañado a la familia en esta velada. El nieto de María Teresa Campos ha querido presentarle oficialmente a su nueva novia a su madre y los tres han disfrutado de un almuerzo en la capital.

La felicidad de Carmen tras la reconciliación con su hijo

Después de un par de horas dentro del restaurante, finalizaba la cita a tres de Carmen Borrego con su hijo y su nueva nuera. Aunque optaban por salir por separado para evitar ser fotografiados juntos, la televisiva atendía a la prensa que la esperaba en la puerta del local, muy feliz por esta reconciliación con José María. "Estoy muy contenta, fenomenal, gracias, gracias a todos, de verdad. Todo ha ido fenomenal, estupendamente", ha declarado la hermana de Terelu sobre cómo está la relación con su hijo.

Además, ha desvelado que ha habido más encuentros con su hijo, desmintiendo las últimas informaciones sobre ellos. "Ya ha habido más veces, o sea que no hay ningún problema", ha zanjado Carmen Borrego. Feliz de poder ejercer de abuela, también se ha pronunciado sobre la última portada en la que aparece junto a su nieto. Aunque reconoce que las fotografías son "muy bonitas", ha declarado "que no me gusta que mi hijo salga en fotografías, ya lo sabéis. Que ejerza de abuela me parece bien, pero las fotos ya sabes que no".