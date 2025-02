La decisión de José María Almoguera con su hijo que afecta directamente a Carmen Borrego: "No quiero arrepentirme"

José María Almoguera es uno de los finalistas de "GH Dúo". El hijo de Carmen Borrego puede presumir de haber llegado al final del concurso de Telecinco con la cabeza muy alta, orgulloso de haberse mostrado tal y como es. En el sprint final del reality, el nieto de María Teresa Campos ha reflexionado sobre su familia, sincerándose sobre su abuela y el conflicto que ha mantenido con su madre estos últimos meses.

Parece ser que "GH Dúo" ha cambiado a José María Almoguera y está deseando salir de Guadalix para recuperar el tiempo perdido con su madre y su familia. Con los ojos puestos en la reconciliación con Carmen Borrego, se ha sincerado sobre el papel de la televisiva en su vida y ha tomado una decisión sobre su hijo Marc y Carmen Borrego, su abuela.

José María Almoguera y Carmen Borrego De viernes

"Cuando eres padre te das cuenta de lo que duelen los hijos y creo que yo a mi madre le he dolido mucho", reconocía Almoguera. "Lo que no quiero es que mi hijo se críe sin abuela, no quiero arrepentirme de no haber pasado tiempo con mi madre. La vida pasa y prefiero arrepentirme de haber perdonado que de no haberlo hecho", ha expresado el joven.

Al escuchar las palabras de su hijo, Carmen Borrego ha querido poner en valor la figura de Paola Olmedo, su exnuera y la persona que le ha permitido seguir ejerciendo de abuela mientras José María está en Guadalix. "Creo que todas las abuelas somos muy abuelas, es muy distinto al amor de madre, ahora lo estoy experimentando y es maravilloso pero ha sido una abuela que le ha dado mucho amor, muchas cosas materiales, pero también le ha inculcado mucho valores que los tres llevan dentro gracias a mi hermana y a mi, pero también a mi madre", ha sentenciado Borrego.

María Teresa y José María, una relación muy especial

El hijo de Carmen Borrego ha desvelado la relación tan especial que tenía con su abuela María Teresa. "Mi abuela era una persona muy familiar, no lo hubiera permitido jamás, no hubieran pasado muchas cosas, pero la vida es así. Creo que estaría muy orgullosa de mi paso por el programa, me ha visto tal y como soy", ha declarado Almoguera sobre la comunicadora. "Toda mi vida mi abuela me ha dicho que era el hombre de su vida, sé lo que era para ella y yo sé lo que era ella para mí. Por mi abuela me he sentido querido e idolatrado, siempre me ha dado mi lugar en casa, en su familia y en mi vida", recordaba el joven.