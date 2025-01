Paola Olmedo "aplaude" que su ex, José María Almoguera, se bese con María en "GH Dúo"

El hijo de Carmen Borregono pierde el tiempo en la casa de "GH Dúo". Esta noche veremos cómo se besa con María Sánchez, la jerezana, compañera del reallity. José María Almoguera demuestra así que eran infundados los rumores de que ya ha encontrado el amor de la mano de una ex compañera de trabajo.

Y es otra ex, Paola Olmedo, madre de su única hija, "aplaude" el que José María conozca a otras chicas. Entre ellos ya no existe la pasión y el cariño de antaño, hubo un momento en el que llegó a rumorearse de que podría haber una reconciliación, pero nada más lejos de la realidad, tomaron caminos distintos que no se entrecruzan.

Hoy asegura que "me parece bien que José conozca a otras mujeres, somos libres de hacer en nuestras vidas lo que nos parezca. Yo no busco el amor, eso viene".

La jerezana, no obstante, aunque reconoce que siente una cierta atracción hacia el nieto de la desaparecida María Teresa Campos, también ve que flirtea con otras en la casa de Guadalix de la Sierra. Y eso le lleva a mantener una cierta distancia.

Pero duermen en camas casi pegadas la una a la otra, lo que podría facilitar el roce, o ese beso furtivo. Lo que es innegable es que ha existido el ósculo y que existe una relación especial entre ellos.

La madre de José María, Carmen, no censura la actitud de su hijo pero preferiría que "viviera esa experiencia solo. Eso sí, María me parece una chica estupenda, que me gusta muchísimo".

Ya veremos si el "affaire" entre los dos concursantes tiene recorrido o se queda, finalmente, en un simple beso.