Carmen Gila descontenta con la película homenaje a su padre: “Podría haberse cometido muchas irregularidades”

Carmen, hija del humorista Miguel Gila, se enteró de que se estaba rodando una película biográfica sobre su padre gracias a una nota de Prensa. Nadie la llamó a la hora de escribir el guion y piensa que “podrían haberse cometido muchas irregularidades, porque parece ser que contactaron con mi hermanastra Malena, pero no con mi hermano Miguel y conmigo. Tememos que prácticamente se nos ignore en esa película, porque la relación con Malena no es buena y no creo que haya tenido la deferencia de contar cosas sobre nosotros”.

Carmen Gila Cortesía

¿Ha intentado ponerse en contacto con el director del filme?

Le mandé un correo electrónico diciéndole que debía haberse documentado hablando con las dos partes, porque Gila no solamente tenía una hija sino también otros dos hijos, mi hermano y yo. Y no me contestó. Me enteré del rodaje por casualidad, por la prensa. Ese señor habrá hecho la película basándose en lo que le contó Malena, que no tendrá nada que ver con la realidad que nos compete a nosotros, comprenderás que es una injusticia. Porque seguro que no se nos nombrará a nosotros ni a nuestra madre. Es para cabrearse, ¿no?

Carmen Gila Cortesía

Con Malena no tiene relación.

Ninguna, nada de nada. Es más, ella fue la heredera universal de la herencia de nuestro padre.

Se publicó que solamente dejó deudas…

Dijeron que debía muchísimo dinero, pero no me lo creo, porque estuvo trabajando hasta el final de su vida. Mire, estoy reconocida judicialmente como su hija, pero no me han dado ni un euro de su herencia… Todo se lo ha quedado Malena. Estoy convencida de que había dinero en ese testamento. Es una cuestión de falta de ética que se siga lo contrario.