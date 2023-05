Carmen Lomana, sobre los resultados del tumor que le extirparon: "No había células malignas"

Carmen Lomana respira tranquila. La socialité ha vuelto a televisión tras varios días de ausencia debido a la operación de urgencia a la que tuvo que someterse para que le extirparan un tumor.

La socialité se notó un bulto detrás de la oreja y su médico le aconsejó que se lo quitara para analizarlo. El pasado 4 de mayo, acudió a la clínica Ruber y ahora, tras tener los resultados de la biopsia, puede confirmar que todo está bien: "La biopsia ha salido que no había células malignas".

"Me estoy recuperando muy bien. Me han dado la gran alegría". Lomana está muy agradecida de que todo haya quedado en un susto y de haberlo cogido a tiempo. "A lo mejor tardo un mes más y no sé qué hubiera pasado", reconoce.

"Me hicieron una resonancia. Es un tumor en la carótida y es muy grave. Si no lo cogemos a tiempo hace metástasis en el cerebro", le dijo el médico cuando lo vio. Además ha querido dar las gracias a todos los que durante estos días han estado pendiete de ella enviándole mensajes de cariño. Entre ellas Agatha Ruiz de la Prada, con quien ha mantenido discrepancias públicas en los últimos meses. Era Cósima, hija de la diseñadora, la que anticipaba el interés de su madre por mandarle un mensaje. Para ella solo tenía buenas palabras: “Es la hija que me hubiera gustado tener”. "Estaría feliz que me escribiera, no me gusta estar enfadada con la gente. Le voy a dar la enhorabuena por su premio en Madrid. ¡El milagro de San Isidro!", comentaba Lomana.