Jordi Cruz, la otra gran ausencia a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: este es el motivo

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron el pasado 8 de julio en el Palacio de "El Rincón" y reunieron a más de 400 invitados en la finca que heredó de su padre, Carlos Falcó. Como era de esperar, la marquesa de Griñón quiso que le acompañasen algunos de los rostros televisivos con los que ha compartido pantalla durante mucho tiempo, como sus compañeros de "El Hormiguero", programa en el que trabaja, o los jueces de "Masterchef Celebrity", reality culinario que ganó.

Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez no quisieron perderse este día tan especial para Tamara Falcó, con la que mantienen una gran amistad. Pero Jordi Cruz, el tercer juez del concurso de televisión, prefirió declinar la invitación, siendo una de las ausencias más sonadas del ámbito televisivo.

El motivo por el que el cocinero catalán decidió no asistir al enlace de la marquesa de Griñón con Íñigo Onieva se encuentra en la hemeroteca del paso de la hija de Isabel Preysler por las cocinas más famosas de la pequeña pantalla. La última vez que Tamara Falcó asistió a "Masterchef Celebrity" como invitada, Jordi Cruz expresó públicamente su opinión sobre su prometido, después de que hubiesen retomado su compromiso por la infidelidad del empresario a la socialité el pasado mes de septiembre.

Tamara Falcó visitó "Masterchef Celebrity" después de haber personado la deslealtad de Onieva y a Jordi Cruz no le pareció bien, asegurando que la socialité se equivocaba en este decisión. "Nunca me ha gustado", expresó el cocinero en el reality. Además, confesó "que no se lo creía", algo que la hija de Isabel Preysler respondió con que "Íñigo había cambiado". Pero el catalán, lejos de creerlo, volvió a insistir en que no estaba de acuerdo y que no creía el cambio de Onieva. Por eso, y siendo fil a sus principios, es normal que Jordi Cruz prefiriese no asistir a la boda de la marquesa de Griñón con su prometido.

Cabe recordar que, durante la edición en la que Tamara Falcó participó, hubo un tonteo más que evidente entre ella y el juez, aunque nunca llegó a algo más fuera de las cámaras. Ambos encontraron el amor fuera del concurso y, al poco tiempo, Jordi Cruz conoció a Rebecca Lima, con la que está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo en común.