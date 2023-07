El plan familia de Julio Iglesias y Fernando Verdasco tras la boda de Tamara Falcó: “Los cuñados solo quieren divertirse”

Los amigos, familiares y seres queridos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva todavía se están recuperando de la resaca que les dejó el pasado sábado 8 de julio lo que muchos ya han denominado la boda del año, que se celebró a lo largo de tres días.

Ahora, la familia de la marquesa descansa en la casa familiar de Isabel Preysler, donde se hospeda su hijo Julio José Iglesias durante su estancia en España. Allí también se encuentran su hermana Ana Boyer y su cuñado, Fernando Verdasco, con el que tiene mucha complicidad, tal y como demuestra la imagen que acaban de compartir en sus redes sociales.

El tenista y el cantante han publicado una serie de imágenes en las que aparecen jugando alfútbol sin camiseta y en bañador, en el enorme jardín que Isabel Preysler tiene en la conocida como Villa Meona.

Los dos se divierten al lado de la piscina en la que, muy probablemente, se habrán dado algún que otro baño para soportar las altísimas temperaturas que hoy se están registrando en la capital y buena parte del país. “Los cuñados solo quieren divertirse”, han comentado junto a las imágenes, en referencia a la famosa canción de Cindy Lauper “Girls Just Wanna Have Fun”.

Queda claro así que la familia está muy unida y que lo pasan en grande incluso después de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, aunque destaca la ausencia de Enrique Iglesias, que, en palabras de su hermano Julio José, no acudió porque “no le gustan las bodas”.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su fiesta de preboda Gtres

Unas palabras que no han convencido a la novia, que se ha mostrado algo molesta con su hermano en la revista “¡Hola!”: “No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles”.