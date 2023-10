Carolina Molas, radiante tras su viaje familia a Roma, desvela una de sus acompañantes secretas

Después de unos días intensos en familia, Carolina Molas ha retomado su agenda profesional con las pilas totalmente recargadas. Radiante, la madre de Íñigo Onieva ha concedido sus primeras declaraciones a la prensa tras su escapada a Roma, viaje que todos los integrantes del clan han ido compartiendo en sus respectivas cuentas de "Instagram". Tamara Falcó tampoco quiso perderse este plan familiar, siendo una más de los Onieva. Las románticas fotografías de los marqueses de Griñón por las calles de la localidad italiana han protagonizado la portada del número de la revista "Semana", en las que ambos aparecen derrochando amor y pasión por la ciudad.

Tamara Falcó y Carolina Molas en Roma. Gtres

Los Onieva ya se encuentran en Madrid y Carolina Molas, muy sonriente, ha desvelado que "hemos ido toda, toda, toda la familia con mi madre" a su escapa a Roma, algo que no se sabía todavía. La abuela de Íñigo tampoco quiso perderse este viaje familiar y la empresaria no puede estar más feliz de haber disfrutado de unos días con los suyos, justo después de acaparar todos los titulares de la prensa del corazón por la dura entrevista que concedió a un revista empresarial, en la que la suegra de Tamara Falcó se sinceró de los momentos tan complicados de su vida, como la pérdida de su hijo con tan solo 7 años o el miedo que vivió de pequeña porque su familia estaba amenazada por ETA.

"Nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, y con Tamara pues fenomenal", ha declarado Carolina, confirmando la buena relación existente de la socialité con su familia política. Sin querer mojarse más y con la discreción que tanto le caracteriza, no ha querido pronunciarse más sobre su escapada familiar ni de su entrevista: "No quiero decir nada". "Yo he dado una entrevista a una revista empresarial, ya luego lo que... Venga, hasta luego", se despedía la empresaria, poniendo punto y final a su intervención.