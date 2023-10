Tamara Falcó tiene novedades sobre su anillo de boda perdido

Tamara Falcó recibió el encargo de Joaquín en ‘El Novato’ de darle las nociones básicas para convertirse en el perfecto anfitrión. Una excusa para ponerse al día y contarse secretos sobre su boda con Íñigo Onieva, así como de su padre, Carlos Falcó, a quien echó mucho en falta en su gran día. Pero también se produjo un momento en el que la marquesa de Griñón confesaba entre dientes que algo había sucedido con su alianza de casada. ¡Se había perdido! No quería decirlo demasiado alto, porque sabía el revuelo que iba a generar su revelación y más después de los impedimentos que tuvo para llegar al altar a jurarle amor eterno a su ya marido.

Tamara Falcó a su llegada al funeral de Marta Chávarri Gtres

Joaquín, sin paños calientes, se encontró con Tamara Falcó y le preguntó directamente por el “anillaco”. Ella, orgullosa, se lo mostró, aunque de forma algo comedida: “¡Qué bonito! ¿Este es el verdadero o ese lo tienes en el banco?”. La hija de Isabel Preysler no tuvo más remedio que reconocer que el auténtico estaba en paradero desconocido: “El otro día se me cayó. Entonces, me he puesto este”. La sorpresa del entrevistador era muy grande: “No me puedo creer que has perdido el anillo de la boda”. Ella, que no quería alarmarse, pidió mesura: “Calla, calla, que igual nadie se da cuenta”. Sí que se dio cuenta todo el mundo…

No pudo evitar que corriesen ríos de tinta entre los medios de comunicación, que se alarmaron ante la idea de que Tamara Falcó no llevase la alianza de bodas. La preocupación entre sus seguidores fue mayúscula y es que ella reconocía no saber dónde lo había dejado y que por más que había tratado de dar con él no había tenido éxito. Esto provocó que en su primera aparición pública desde su entrevista en Antena 3, la aristócrata fuese preguntada al respecto. Fue este mismo miércoles cuando hizo frente a esta cuestión, aunque quizá el lugar no fuese el más adecuado para entrar en detalles, pues se trataba de la misa funeral por su tía, Marta Chávarri, y su principal objetivo era arropar a su primo en su duelo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva Instagram

Pese a ello, Tamara Falcó reconoció que, efectivamente, la alianza había aparecido y que el susto inicial al perderlo ya ha pasado. Eso sí, no consideró oportuno entrar en detalles y ponerse a hablar sobre su alianza de boda simpáticamente justo cuando iba a entrar al Monasterio de los Jerónimos de Madrid, donde se celebraba la misa funeral de Marta Chávarri. Seguramente, más adelante, quizá en ‘El Hormiguero’, confiese dónde estaba su alianza de boda y cómo logró localizarla. Ahora, tendrá más cuidado para que no vuelva a perderse, pues ya son muchas las señales que ha recibido y prefiere no atender, pues está muy feliz con Íñigo Onieva, diga el universo lo que quiera.