La cultura, el deporte y la política lloran a Alain Delon: "Un monumento del cine"

"Me gusta que me amen como yo me amo a mí", solía decir Alain Delon, fallecido el domingo 18 de agosto a los 88 años. Apuesto, indomable y con un magnetismo extraordinario, el actor hoy se regocijaría si pudiese ver las muestras de cariño que está recibiendo. El mundo entero resalta su poder de atracción y su incomparable talento para encarnar personajes inolvidables y complejos. Especialmente abandonada el día de Santa Elena se sintió Brigitte Bardot, a quien conoció en 1958. Compartieron películas, pero también su mismo espíritu de rebeldía. La actriz, de 89 años, ha publicado una emotiva carta en X, en la que describe ese "vacío abismal que nada ni nadie podrá llenar". El actor representó "lo mejor del cine de prestigio francés, fue un embajador de la elegancia, del talento y la belleza. Pierdo a un amigo, a un alter ego, a un cómplice".

Brigitte Bardot y su faceta más enternecedora. RP ©RADIALPRESS

Fue, como indica el escritor y cronista Thomas Morales, el elegido de Hollywood y de los legendarios Cinecittà de Roma: "Los grandes directores quedaron cautivados por su ojo de tigre y esa falsa suavidad, la indolencia de los poseídos que podía estallar en una violencia contenida en la pantalla. Nos enseñaste la libertad de opinión y una soberbia indiferencia ante las críticas vengan de donde vengan. Estabas por encima de las contingencias sociales y de la mezquindad social".

Las palabras de respeto se suceden en las redes sociales y medios de comunicación en las últimas horas. "El señor Klein o Rocco, el guepardo o el samurái, Alain Delon ha desempeñado papeles legendarios y ha hecho soñar al mundo. Prestando su rostro inolvidable para cambiar nuestras vidas", reaccionó el presidente Emmanuel Macron en X. "Un monumento francés", resume.

"Se acabó el balón. Tancredi fue a bailar con las estrellas...", ha expresado Claudia Cardinale, otro mito del cine y su compañera en "El Leopardo". Para la Academia de cine francés, Delon "se había convertido en un icono eterno del séptimo arte, la encarnación del cine francés a nivel internacional". "Alain, un día me dijiste que extrañabas a mi padre, hoy eres a ti a quien extrañaremos mucho", escribió en Instagram Paul Belmondo, el hijo de su gran amigo Jean Paul.

Viejo amigo de Jean-Marie Le Pen, Alain Delon nunca ocultó sus convicciones conservadoras y su proximidad a la derecha, a la que apoyó durante las elecciones presidenciales. "Alain Delon nos deja huérfanos de la época dorada del cine francés que tan bien encarnó", escribió Marine Le Pen en X.

Alain Delón y Romy Schneider Cordonpress

En X, el cantante y actor Patrick Bruel habla de "un gran actor que se marcha". "Sus palabras en cada uno de nuestros encuentros me dieron una fuerza impulsora... Gracias Sr. Delon". Su ahijada, la actriz y directora Géraldine Danon, habla del “gran vacío" que deja un "hombre extraordinario" con una "elegancia de corazón" y una "profundidad de alma incomparable". Antonio Banderas se ha sumado con un escueto "Adiós, Delon" y unas imágenes del mítico actor.

También su residencia se ha visto rodeada de multitud de personas que han querido expresar su tristeza con mensajes y ramos de flores. Especialmente emotiva fue la última actuación de "Titi, el acordeonista", a quien Delon conoció en la Sociedad Francesa de Producción y, según dijo, le pidió que tocase frente a su casa el día de su muerte.

Gran aficionado al ciclismo, el galán francés ha recibido un homenaje póstumo en X por parte del Tour de Francia. Sus palabras son las mismas que se repiten en las últimas horas: "Un monumento del cine francés".