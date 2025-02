Caso Anabel Pantoja: la jueza, a punto de dar un paso clave en la investigación

A punto de cumplirse un mes desde que se dio a conocer que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados por las lesiones de su hija -que la llevaron a permanecer ingresada en el hospital varias semanas-, los detalles que llegan sobre el proceso siguen siendo poco esclarecedores.

Se conoce que los dos padres han declarado y que las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que estuvieron con su hija antes de hospitalizarla se depositaron en el juzgado, pero no ha trascendido más información relativa al resto de pruebas o testimonios que se han recabado a lo largo del proceso.

En cualquier caso, parece que a la jueza le basta con todo lo que conoce del caso hasta ahora, puesto que, según la revista “¡Hola!”, está a punto de pronunciarse. “La resolución es inminente. De hecho, esperaban que hubiera sido hace al menos dos semanas. Siguen a la espera. Siguen tranquilos. Y han recuperado la paz. Ahora solo queda que la jueza se pronuncie”, aseguran desde el magacín, citando al “entorno” de Anabel Pantoja y David Rodríguez.

Pero que la resolución sea “inminente” no implica que la pesadilla de Anabel Pantoja y David Rodríguez vaya a terminar, puesto que la jueza podría fallar en su contra y ordenar juicio si considera que todavía no está del todo claro el contexto que llevó a la pequeña a sufrir las graves lesiones por las que acabó hospitalizada.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

De hecho, la mayoría de expertos que se han pronunciado en los últimos días sugieren que el caso está muy lejos de ser archivado. “Si lo hubieran visto claro ya estaría archivado. Están esperando el informe final del forense. Supongo que si la Justicia es rápida y esperamos que así lo sea... Deberían de volver las aguas a su cauce”, dijo el juez Taín, instructor del mediático caso de la niña Asunta, en “El programa de Ana Rosa”.

El mismo magistrado señaló entonces que la actual jueza que instruye el caso no dicta sentencia sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez, sino que solo puede archivar el caso si finalmente entiende que no hay indicios de delito o, de lo contrario, mandarlos a juicio. En este último caso, sería un juez distinto el que les condenara o absolviera: “Si hay alguna duda irán a juicio. La fecha inicial son seis meses y si no esto se puede prorrogar otros meses. Aún quedan muchísimos meses. Lo prudente para ellos es guardar silencio”.