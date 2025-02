Se podría "archivar la causa" de Anabel Pantoja y David Rodríguez tras observar las imágenes de las cámaras de seguridad

La Guardia Civil hizo entrega este martes 11 de febrero de las imágenes de las grabaciones de seguridad del centro comercial donde se encontraban Anabel Pantoja y David Rodríguez el pasado 11 de enero, cuando su hija Alma ingresó en el hospital. El material se depositó en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas y resultaba clave para comprobar si la versión que el padre de la bebé aportó en su declaración coincidía con el contenido de los vídeos.

Tras una jornada de visionado completo, parece que las imágenes podrían ser absolutorias para David Rodríguez y Anabel Pantoja, en tanto en cuanto las grabaciones se corresponden con los hechos narrados.

“Las grabaciones vienen a corroborar lo que nos dice David. En líneas generales, no se observa nada anormal, no hay una llamada a los servicios de emergencia, no se pide a los vigilantes de seguridad que intervengan, y eso que el centro dispone de más de un sanitario; no se pide nada”, ha indicado el abogado Jesús Alexis Bethencourt en el programa de Telecinco “TardeAR”.

Eso sí, el letrado añade que las imágenes tampoco “aportan nada” a la investigación que se está llevando a cabo, centrada en esclarecer si la pequeña fue víctima de maltrato. “Dan cierta credibilidad a la versión de David pero insisto, no tiene relación con lo que la Justicia investiga”, recalca.

Anabel Pantoja y David Rodríguez De Viernes

Una versión muy diferente a al de la periodista Leticia Requejo, que también ha intervenido sobre este asunto en el mismo plató de “TardeAR”. La colaboradora asegura que la jueza ha visionado las imágenes de forma “minuciosa” y que ha podido descartar “muchas cosas, como un posible zarandeo u otras cosas que se han insinuado”.

Tanto es así que, siempre según la versión de Requejo, la magistrada se estaría planteando “archivar la causa”, puesto que no habría encontrado razón “por la que inculpar a David”.