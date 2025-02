Un juez filtra la verdadera razón por la que no se archiva la causa sobre la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez

A punto de cumplirse un mes desde que se hizo público que Anabel Pantoja y David Rodríguez estaban siendo investigados, el proceso sigue su curso y, a diferencia de lo publicado en las últimas semanas, parece lejos de encontrar un final próximamente. Se trata de un procedimiento largo en el que deben examinarse minuciosamente todas y cada una de las pruebas recabadas, con el único fin de asegurar el bienestar de la menor.

Como se ha comentado anteriormente, al comienzo de la investigación, eran muchas las voces cercanas a Pantoja que aseguraban que el caso se cerraría más pronto que tarde y de una forma favorable para ambos progenitores. Nada más lejos de la realidad, el juez Taín, instructor del mediático caso Asunta y colaborador de “El programa de Ana Rosa”, ha explicado en el matinal de Telecinco por qué la investigación sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez no se ha archivado ni lo hará en un futuro próximo: “Si lo hubieran visto claro ya estaría archivado. Están esperando el informe final del forense. Supongo que si la Justicia es rápida y esperamos que así lo sea... Deberían de volver las aguas a su cauce”.

Un informe que no llega una Justicia que, como todo el mundo sabe, no siempre va tan rápida como debería serían las principales razones por las que el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez aún no se ha archivado.

Además, Taín ha dejado claras la diferencias entre el juez instructor y le que dictaría sentencia llegado un hipotético juicio: “El problema es que el juez instructor no es el que tiene que sacar las conclusiones definitivas. Solo puede mandar a juicio o archivar. Eso lo tiene que hacer otro juez. Si hay alguna duda irán a juicio. La fecha inicial son seis meses y si no esto se puede prorrogar otros meses. Aún quedan muchísimos meses. Lo prudente para ellos es guardar silencio”.

El juez Taín participa de la tertulia en 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

En este sentido, es el juez instructor quien ahora tiene en sus manos el futuro de Anabel Pantoja y David Rodríguez, y de él dependerá enviarles a juicio si las pruebas e información recabadas durante la investigación no dan respuesta a las preguntas clave: ¿qué le pasó a Alma y hasta qué punto alguno de sus padres tuvo algo que ver con sus lesiones?

Las cámaras de seguridad

Una de las pruebas más importantes parece la grabación de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraba la pareja con su hija momentos antes de llevarla a urgencias. De momento no ha trascendido el contenido de las cintas, pero podría resultar esclarecedor teniendo en cuenta la posición de las cámaras.

“Casualmente las cámaras enfocaban el lugar de los hechos, esto ha mejorado mucho porque permiten esclarecer hechos delictivos e inocencias. Hay que ver si es o no ilustrativo”, ha explicado Taín.