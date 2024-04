Caso Daniel Sancho: La embajada española en Tailandia, “indignada” por las insinuaciones de “trato de favor”

El caso de Daniel Sancho en Tailandia ha estado en el centro del foco mediático. Esta última semana ha arrancado con grandes giros, el primero porque el acusado se ha presentado por primera vez ante la Corte de Koh Samui en un furgón con las cristales sin teñir, lo que ha generado gran impacto acostumbrado a que su llegada fuera totalmente blindada para los medios de comunicación. Las acusaciones que ha formulado Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia Arrieta, que afirma que hay un trato de favor hacia el hijo de Rodolfo Sancho, han despertado la agitación no solo por parte de las autoridades de Tailandia, sino también por la de los abogados de la defensa.

Este martes, Carmen Balfagón, letrada y portavoz de Daniel Sancho, se ha pronunciado en Antena 3 asegurando que “estas acusaciones son gravísimas”. La abogada ha comenzado su intervención en el programa indicando “que la embajada esté teniendo trato de favor con el caso de Daniel son declaraciones que en España no se verterían nunca”.

“Me estoy refiriendo a las declaraciones de mi compañero Juango Ospina. Es que es muy grave lo que se está diciendo. Gravísimo. Ningún abogado en ejercicio en España nos atreveríamos a decir que un juez o un jurado están comprados. ¿Por qué se está diciendo en Tailandia?”, seguía explicando Balfagón que está en el país asiático desde el pasado lunes y se ha podido poner en contacto con la embajada española que “tienen una indignación importante”.

Juan Gonzalo Ospina con Frank Blanco TardeAR

La raíz de este malestar empezó el pasado viernes, cuando Juango arrancaba señalando ciertas irregularidades que, se supone, hay en el caso: “Hace tres semanas creíamos que eran casualidades, pero ahora están puestas negro sobre blanco y vamos a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, el martes comenzaron los cortes de luz en la zona y yo estuve declarando sin aire acondicionado en la sala durante horas y nadie dijo nada. El miércoles lo hicieron dos policías como testigos y tampoco pasó nada. El jueves le tocaba declarar a Daniel y posponen la declaración durante días porque no hay aire acondicionado. Es inexplicable, ¿por qué él sí y los demás no?”.

Este martes, el asesor de la familia Arrieta ha vuelto a pronunciarse en “TardeAR”, donde ha insistido en estas insinuaciones: “El hecho de que haya ido todos los días, si no él alguien de la oficina consular, es un mensaje implícito que no me gusta para nada. Las autoridades no se meten en los procedimientos judiciales del país porque puede ser un ataque a la independencia judicial”.