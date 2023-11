Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia sobre las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

Es la noticia de la semana y no se habla de otra cosa desde que ayer, a última hora de la tarde, la revista "Lecturas" publicaba en exclusiva las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando por Madrid. Las imágenes, en menos de 24 horas, han dado la vuelta al mundo y han generado un gran revuelo mediático. Tanto es así, que la Casa Real de Dinamarca ha tenido que emitir un comunicado oficial. De igual manera, la mexicana también se ha pronunciado a través de un escrito conjunto con sus abogados desmintiendo cualquier tipo de relación con el heredero al trono danés.

Por medio del presente escrito les instamos formalmente a que anulen, rectifiquen y/o desmientan el artículo de ocho páginas con portada del 08/11/2023 y cualquier afirmación o insinuación difundida en la que se manifieste la afirmación e insinuación de una relación sentimental con S.A.R. El Príncipe Federico de Dinamarca que, siendo totalmente falsa, su divulgación causa un grave perjuicio al honor y a la imagen de mi representada así como de Su Alteza Real", declara Genoveva en su comunicado oficial.

El último en pronunciarse ha sido Cayetano Martínez de Irujo para la revista "Semana", exmarido de la mexicana y padre de sus hijos. El hijo de la duquesa de Alba se ha convertido indirectamente en otro de los protagonistas de esta historia y no ha dudado en pronunciarse sobre este asunto, desmarcándose de cualquier información relacionada con Genoveva, a la que quiere y respeta profundamente.

Breve y conciso, el duque de Arjona ha sido muy claro: "No sé por qué me llamáis a mí para esto Sinceramente, no tengo nada que decir. Este asunto no me concierne en absoluto". Consciente de la relevancia que pueden tener sus palabras, Cayetano ha preferido no decir nada nada. Casualmente, Genoveva cumple hoy 47 años y la mexicana ha decidido poner tierra de por medio y huir de Madrid tras el tsunami mediático, tal y como ha desvelado en exclusiva "Vanitatis".