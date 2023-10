El plan alternativo de Kiko Rivera a la boda de Isa Pantoja: una cita “privada”

Isa Pantoja y Asraf Benoya son marido y mujer. Ya lo eran antes de este viernes, pues formalizaron su vínculo el pasado martes 10 de octubre en Fuenlabrada, pero lo cierto es que este fin de semana celebrarán con todos sus seres queridos su paso por el altar. Eso sí, las ausencias están haciendo más ruido que las presencias. Especialmente la reticencia a acudir mostrada por Isabel Pantoja, así como por su hijo, Kiko Rivera. Ambos le han dado la espalda a la novia en su día más feliz. ¿Qué motivo tienen? Además de que ya no hablan con la protagonista y que su relación lleva años dejando mucho que desear, sabemos qué plan alternativo hará el Dj mientras su hermana pequeña pronuncia el ‘sí quiero’.

Isa Pantoja y Asraf Beno Instagram

Este viernes, Sevilla se ha vestido de gala para acoger la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, aunque son más los que miran a los que no están, que a los que sí han acudido. Ha sido el propio Kiko Rivera el que ha dejado claro a todo el mundo qué estará haciendo mientras su hermana vive su día más feliz junto a sus seres queridos. Él no estará, por supuesto. De hecho, estará bien lejos, como así se ha preocupado en demostrar en su perfil de Instagram, donde ha compartido su ‘plan B’. Y es que no estará en la capital hispalense que sirve de telón de fondo al enlace, sino en Alicante, como así ha confesado con una foto mientras salva la distancia en un avión.

Kiko Rivera, tal y como se ha empeñado en mostrar este mismo viernes que su hermana se casa con su novio, estará en Alicante. Acude a esta ciudad bañada por el Mediterráneo para asistir a un “evento privado”, aunque no ha precisado en qué consiste este acto. Podría ser un encargo laboral en su faceta como Dj, pero también podría ser el alma de la fiesta en una cita privada con amigos que nada tenga que ver con sus labores. Un misterio aún sin respuesta que ha generado cierto revuelo entre sus seguidores, entre los que reclaman más información para conocer sus últimos pasos y los que le recuerdan que debería estar en Sevilla apoyando a Isa Pantoja en tan importante acontecimiento. A ambas partes ha hecho oídos sordos.

Story de Kiko Rivera Instagram

Desde hace unos meses, Kiko Rivera quiere mirar al horizonte con optimismo y centrado en su trabajo. Ya no quiere saber nada de los problemas familiares que le han hecho de oro, a través de entrevistas en el kiosco rosa y los platós de televisión. Ha contado todo lo que debía sobre su madre, ganándose su desaprobación. También sobre su hermana, generando rechazo popular por la forma de referirse a ella y por los oscuros capítulos de su vida que puso sobre la mesa y que bien podrían haberle provocado problemas judiciales. De esto ya nada quiere saber. Su familia ahora es la que él ha formado con Irene Rosales y los amigos que no le sueltan la mano en sus continuas batallas. Ya los Pantoja han pasado a un segundo plano y poco o nada le importa si se casan o no.