Charo Reina adelgaza 40 kilos y es embajadora de "Stop edadismo"

Charo Reina se sincera con nosotros y habla de la iniciativa "Stop edadismo", de la que es embajadora, además de conductora del documental "Grandes vidas con historia". En él da voz a personas mayores que tienen mucho que contar y las acompaña a hacer sus sueños realidad. En el plano personal, se muestra feliz porque "he conseguido adelgazar más de cuarenta kilos".

- Se está quedando estupenda…

- Pesaba ciento treinta y dos kilos, una barbaridad, y ahora estoy en noventa y uno. He ganado muchísimo en calidad de vida. Pero mi trabajo me ha costado. Era una cuestión de salud, me dolía la espalda, las rodillas, tenía hipertensión, no podía subir escaleras con normalidad porque me ahogaba el esfuerzo, no podía andar de casa a la esquina, me cansaba enseguida… Me siento muy feliz, bien controlada por mi endocrina y mi nutricionista, y mi coach en el gimnasio. Sigo bajando de volumen, de contorno de cintura.

- Sufría de agorafobia…

- Me agobiaba en sitios abiertos, me quedaba en casa sin salir, un día fui al supermercado y me sentí tan mal que tiré la bolsa al suelo y salí corriendo hasta mi casa. Afortunadamente, todo eso se ha quedado en el pasado.

Charo Reina

- ¿Qué supone ser embajadora de "Stop edadismo"?

- El edadismo es la tercera causa mundial de segregación. Nosotros luchamos contra la discriminación de las personas por su edad, que degenera en una soledad no deseada e incluso en problemas mentales. Estoy colaborando con la campaña, ayudando en lo que puedo, visitando a personas que sufren el problema, comparto mi tiempo libre con los mayores y conduzco el documental de doce episodios "Grandes vida con historia", y en cada uno de ellos es una persona que nos cuenta su vida y sus experiencias, le ayudamos a cumplir sus sueños, es una labor muy enriquecedora y gratificante. Está dando vida a mi vida