Christian de Dinamarca cumple 19 años: su vida marcada por las polémicas

Christian de Dinamarca cumple hoy, 15 de octubre, 19 años. Este es su primer cumpleaños como Heredero al Trono danés, sin embargo la celebración nada tendrá que ver con la llevada a cabo el año pasado en el palacio de Amalienborg, donde se dieron cita más de 200 invitados y otras monarquías europeas.

En tan solo un año, su imagen ha cambiado de modo radical para la opinión pública, de ser junto a su madre de las figuras más queridas para los daneses a ser el más criticado. Además, vive a miles de kilómetros de su casa y alejado del foco mediático, quizá también en un intento por hacer callar las voces críticas contra el Heredero. Fue el pasado 30 de agosto cuando la Casa Real comunicó que Christian de Dinamarca emprendería un viaje -sin destino establecido- a África Oriental. Allí se dedica a la gestión diaria de dos granjas, encargándose tanto de tareas prácticas como administrativas. Su regreso se espera para el próximo mes de diciembre.

Los Reyes de Dinamarca junto a su hijo, el príncipe Christian Gtres

A su regreso, su futuro aún no está decidido. Siguiendo el ejemplo de Amalia de Holanda, el joven príncipe podría optar por tomarse un año sabático, bien comenzar la universidad o iniciar su formación militar, como marca la tradición en otras monarquías europeas como la españolao la holandesa. Pero esta "incertidumbre" sobre su futuro no ha hecho más que aumentar las críticas hacia su persona en particular, y hacia la Casa Real danesa, en general.

Podría haber heredado otras muchas cosas, pero de cara a la opinión pública, Christian ha heredado de su padre, Federico de Dinamarca, el sobrenombre de "Rey de la vida nocturna", en clara alusión a su afición por la fiesta, llegando a protagonizar portadas como la que a principios de agosto le llevó a la primera plana del periódico danés Ekstra Bladet, que titulaba los planes privados del príncipe como "Rey de día, príncipe de fiesta de noche".