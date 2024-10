Christina Rapado muere para vivir: "Entierro mi pasado polémico, ahora me dedico a cantar y actuar, mi verdadera pasión"

Atrás quedan los años en los que Christina Rapado era una habitual de esos platós de televisión en los que todo gira en torno al conflicto. La polifacética artista se gana ahora la vida sobre los escenarios, ya sea actuando o cantando. De hecho, acaba de publicar “Morir para vivir”, su último EP que incluye cinco versiones del homónimo tema y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Además, la semana que viene también se pondrá a la venta una edición limitada física en vinilo, que estará disponible en grandes superficies como El Corte Inglés o Fnac. Un lanzamiento que llena de ilusión a Christina Rapado, que se consolida como cantante en una industria complicada en la que “todas las que seguimos publicando y trabajando somos unas campeonas y unas privilegiadas”.

Rapado culmina así un proceso por el que hace tiempo se propuso, tal y como explica a LA RAZÓN, “enterrar todo un pasado para resurgir y revivir. Hablo de todo ese pasado que he tenido polémico, de montajes y de prensa amarillista. Todo ese mundo del escándalo y griterío ya lo tengo enterrado, y para resurgir he tenido que morir. Ahora me dedico a lo que verdaderamente siempre soñé, que es la música y la interpretación”.

Lo cierto es que no parece irle nada mal. Recientemente protagonizó con bastante éxito “Sole”, un cortometraje dirigido por Pedro Estepa en el que también participó Antonio Resines. Ella dio vida a Sole, una mujer de 50 años de armas tomar y muy atractiva que trabaja como influencer. Parece que lo tiene todo en la vida, pero cuando vuelve a casa todo cambia. La soledad puede con ella y se percata de que no todo es tan bonito como en las redes sociales. Junto a Rapado, completan el elenco Antonio Resines, que hace de Paco, el conserje; así como Javier Losán, Ana del Arco y Nicolás Gaude, que interpretan a Vicente, Concha y Agus, respectivamente.

Un trabajo que ganó el Premio del Público a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Madrid-PNR, entre otros galardones. Ahora, Rapado se ha propuesto hacer lo propio en el mundo de la música.