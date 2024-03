Christina Rapado se enfrentará en un juzgado a la madre de Camilo Blanes: "Voy a llevar pruebas que pueden hacer mucho daño a esa señora"

El acto de conciliación celebrado esta semana entre Christina Rapado y los representantes legales de Lourdes Ornelas acabó sin el menor acuerdo, por lo que las dos partes tendrán que dirimir sus desafueros frente a un juez.

La actriz y cantante y la madre de Camilo Blanes mantienen un enfrentamiento desde hace años y la segunda pedía en este encuentro conciliatorio que la primera se abstuviera de hablar de ella y de su hijo de ahora en adelante y una indemnización por injurias de ochenta mil euros, algo que la artista no aceptó.

Christina habla en exclusiva para LA RAZÓN y nos aclara la situación real de esta polémica historia.

"Recibí en mi casa un burofax en el que se me emplazaba a ese acto de conciliación, por unas declaraciones mías en un programa de televisión el pasado 19 de julio del 2023, en las que se me calentó un poco la lengua y calificaba a doña Lourdes Ornelas de tiburón, el peor pulpo, la peor sabandija o la peor alimaña que puede tener su hijo a su lado. Y que está luchando para controlar y quedarse con la herencia de Camilo. En ese documento se me solicita que deje de hablar de la señora Ornelas y de Camilín, cosa que yo me mostraba favorable a hacer, pero también me piden una indemnización de ochenta mil euros para la solicitante por daños y perjuicios. Como no estoy de acuerdo, no fue firmado ningún acuerdo y nos veremos la cara en los juzgados".

Asegura que "esa señora no se da cuenta de que siempre que he hablado de ella fue para defenderme, hablar y aclarar las falsedades que se han dicho sobre mí. Y en el juzgado voy a llevar pruebas que pueden hacer mucho daño a doña Lourdes, porque se va a enterar de lo que realmente piensa su hijo de ella. Tengo mensajes de WhatsApp y de voz muy comprometidos. Y que no se olvide de que Camilo me permite entrar y salir de su casa siempre que quiera".

No quiere más polémicas a pesar de todo, y lanza un mensaje conciliatorio a la madre de su amigo: "Deberíamos luchar juntas para sacar a su hijo de las malas compañías y los malos hábitos. Pero si hay que ir a juicio, que sea un magistrado el que dicte sentencia. Las cosas podrían arreglarse de otra forma, es una pena acabar así. Y si quieren un circo mediático lo van a tener. Creo que doña Lourdes hace este tipo de perogrulladas porque está mal asesorada legalmente, porque yo me sumo al sufrimiento que ella tiene por la situación de su hijo".

Tenemos que recordar que las últimas imágenes colgadas por el polémico Camilín demuestran un estado muy poco satisfactorio. Piernas ensangrentadas, sin dientes, en tanga, son la prueba más que evidente del estado anímico de un hombre que en sus apariciones mediáticas parece estar viviendo una etapa muy caótica e irresponsable.