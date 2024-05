Christina Rapado confiesa sus múltiples pecados en "La mujer sin karma"

Mañana sale al mercado el nuevo single de Christina Rapado, "La mujer sin karma", en el que confiesa sus pecados del pasado a modo de autobiografía musical convertida en autocrítica.

La canción es el adelanto de lo que será un álbum en el que habrá temas dedicados a su prima, Pilar Rubio, y a su amigo Camilo Blanes. La artista hace un alarde de sinceridad al reconocer "mis errores, engaños, montajes, infidelidades, la ruptura de corazones, incluso mi cleptomanía en la etapa que pasé en Ibiza".

En "Camilo Camilín", dedicado evidentemente al hijo de Camilo Sesto, explica el detonante que le condujo a una vida marcada por la polémica y las adicciones. Y en "La prima que más se arrima" desvela cuál es su relación, o no, con Pilar Rubio.

Christina está muy preocupada por la situación de su íntimo Cami, como ella llama a Camilín, y arremete contra "esas garrapatas, unas alimañas que se llaman sus amigos y que solamente le hacen daño, suministrándole sustancias nada recomendables y sacándole el dinero. En este sentido apoyo totalmente a su madre, Lourdes Ornelas, que ha impedido que esa mala gente se instale permanentemente en la casa de su hijo".

Portada de "La mujer sin karma", de Cristina Rapado Cortesía

Aún así, Lourdes y Christina se enfrentarán dentro de unos meses en un juzgado en el que dirimirán sus desafueros del pasado. En un acto de conciliación no llegaron a ningún acuerdo porque la mexicana, según explica Rapado, "me pedía más de setenta mil euros de indemnización y yo no lo acepté. Pero a partir de ahora no hablaré más de ella, si no es para elogiar la lucha que tiene para ayudar a Cami, un acto que le honra como madre, y que sepa que cuenta con todo mi apoyo…". El abogado de Rapado llamará a declarar en el juzgado al mismo Camilo Blanes. Ya veremos si en su estado actual es capaz de presentarse en la sala sin montar ningún espectáculo.