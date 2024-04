El clan Campos enfrenta un nuevo varapalo: “No se puede destrozar así a una familia”

La polémica vuelve a sacudir al clan Campos tras las últimas exclusivas que ofreció el hijo de Carmen Borrego en “De Viernes”. Este martes se ha dado a conocer la exclusiva que abrirá todos los medios este miércoles: Edmundo Bigote Arrocet, quien mantuvo una relación de seis años con María Teresa Campos, concede una entrevista hablando como nunca de la mediática presentadora de televisión.

Según ha comenzado relatando Vicente Sánchez, director de la revista “Diez Minutos”, la entrevista del humorista y empresario chileno echaría por tierra la buena relación que tanto Carmen Borrego como Terelu Campos afirman que había entre nieto y abuela. María Teresa habría echado de su casa a José María Almoguera. “En 2015, José María empezó a vivir en la casa contigua a la de María Teresa, se trajo una novia y ahí empezaron los problemas. Carmen intervino varias veces, le calentaba la cabeza a María Teresa, hasta que ella decidió que se fueran de la casa”, tal como adelantan de la entrevista de Arrocet. En un primer momento José María estuvo muy enfadado con su abuela, “pero sabía que no era su culpa, sino de su madre”, revelan.

El humorista chileno ha mantenido que el rencor que José María Almoguera le guarda a su madre y su tía se remonta ya a varios años y no parece que este se vaya a atajar por la vía rápida como ha considerado Carmen Borrego, quien mantiene que lo primero que tienen que hacer es “abrazarnos y luego ya hablar”.

Edmundo Arrocet Gtres

Sin embargo, Carmen Borrego no ha tardado en pronunciarse llamando al programa al conocerse la naturaleza de esta entrevista: “Quien conoce y ha conocido a mi madre sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado, ya está bien de difamar, recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y que será demandado todo el que difame a mi madre”, decía en directo.

En sus últimas apariciones en televisión se ha mostrado a la hermana de Terelu muy tranquila y conciliadora, pero esta tarde su enfado iba en aumento: “No se puede destrozar a una familia, incluido a una persona que desgraciadamente está fallecida y no se puede defender”, ha lanzado y señala directamente al que fue pareja de María Teresa: “Ese señor no es del clan Campos desde hace muchos años, no está en nuestras vidas y no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda”.

Terminaba su aportación al programa con una clara advertencia: “No voy a consentir que nadie difame a mi hijo y a mi madre. Mi hijo se tiene que defender él porque es mayor de edad, pero a mi madre la defiendo yo. No voy a consentirlo, se acabó el juego y el daño a la familia Campos que llevamos toda la vida trabajando de manera honrada, no lo voy a consentir”.