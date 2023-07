Sandra Barneda, tajante, responde al "perro viejo" de Bertín Osborne por sus polémicas declaraciones

Después del polémico vídeo que subió Bertín Osborne este fin de semana en el que cargaba contra las mujeres periodistas que, según él, han especulado sobre su relación sentimental con Gabriela Guillén y su futura paternidad, Sandra Barneda, por alusión, le ha respondido desde "Así es la vida". "Me conocéis todos, hemos trabajado juntos y algunas sois amigas mías. Y estoy hablando de Sandra, de Sonsoles, estoy hablando de María Patiño, de Emma, algunas habéis sido hasta compañeras mías... No podéis con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy diciendo", declaraba el cantante a través de un vídeo en "Intagram".

Tras estas polémicas y desafortunadas palabras, Sandra Barneda ha sido muy clara con el presentador de "Mi casa es la tuya". "Nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima, creo que se ha colocado en un lugar que le viene muy bien. Es perro viejo y sabe lo que es esta profesión. Me hubiera encantado además que hubiera nombrado no solo a mujeres, también a hombres que han hablado, que han sido y que tienen una relación de mayor amistad que la nuestra y no hubiera pasado nada. Estaría en su derecho", ha comenzado diciendo la periodista.

"Pero cuando tú niegas una relación y eres incoherente, luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar esas dudas. Él tiene derecho aclararlas pero es que fue él el primero que negó la relación", ha expresado Sandra Barneda, defendiendo el trabajo de los periodistas. La presentadora cree que la situación le ha superado por completo y está muy nervioso por cómo se han desarrollado los hechos.

"Creo que no quería hacer esas declaraciones tan desafortunadas. Es verdad que se lanza a los leones pero luego ha visto una imagen no buena para él y no acorde a lo que piensa. Estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que se haga y desde este programa no se ha hecho ningún ataque a Gabriela, sino todo lo contrario", ha reiterado la presentadora, volviendo a posicionarse al lado de la futura mamá. "La hemos defendido si no más que otros y que él mismo. En ningún momento se le ha atacado ni se le ha considerado nada. Todo lo contrario. Y luego a decir que el que dijo que no tenían una relación, que estaba con 50 amigas más y que sembró la duda fue él, por los motivos que fuera... Ahora ya ha dicho que no ha tenido otra relación y que solo con ella. Gracias por decirlo porque así colocas a Gabriela donde a ella le hubiera gustado desde el principio", ha terminado, tajante, Sandra Barneda. La periodista ha sido la última en responder de sus compañeras por alusión a Bertín Osborne. Emma García y María Patiño ya le contestaron desde sus respectivos programas y todas han coincidido en lo que piensan.