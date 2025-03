La polémica cobra de María del Monte a su mujer, a debate

El pasado viernes se volvió viral la entrevista en directo de Inmaculada Casal a su mujer, María del Monte, galardonada con la Medalla de Andalucía 2025. Durante la conexión, Casal intentó besar a la cantante, como en su día hizo Casillas con Sara Carbonero, pero la cantante, visiblemente incómoda, se retiró.

Tres días después, el gesto sigue siendo comentado en las tertulias del corazón. Esta mañana "Espejo Público" se hacía eco de la polémica ante la reacción en directo de Sonsoles Ónega que afeaba el gesto de la artista. "No ha pasado nada, no soy muy expresiva en público ni quiero serlo porque tengo una intimidad y no la vulnero", se disculpó María del Monte.

Desde el programa de Susana Griso, la presentadora afirmaba sentirse identificada como la artista, al señalar que ella también se sentiría incómoda si trabajando la besaran.

Igualmente Daniel Varelo, activista LGTBIQ+ destacaba que "María es una persona muy privada y que probablemente en ese momento no se lo esperaba". De hecho, insiste que "Casal le da su sitio a María, que es la protagonista de la entrevista".

Los colaboradores de la tertulia, entre ella Gema López destacaban que nadie mejor que su mujer conoce a Del Monte: ¿Para qué hace algo que sabe que la va a molestar?, vienen a decir, destacando el lado pudoroso de la sevillana.